Aneurisma na artéria carótida: entenda o que é quadro que fez Márcia Sensitiva passar por cirurgia

A astróloga Márcia Sensitiva foi internada neste domingo (23) para que fosse realizada a retirada de um aneurisma na artéria carótida. Já nesta terça-feira (25), ela compartilhou com seus seguidores que recebeu alta do hospital e está de repouso em casa.

“Lembra que tinha dois aneurismas? Um cresceu muito e tive que operar. Não abriram o crânio, foi na carótida. Não estou com dor nenhuma, só das injeções”, contou após ser internada no fim de semana.

O que é aneurisma na artéria carótida?

Estima-se que 2% da população mundial tenha algum tipo de aneurisma, que é uma dilatação anormal de uma artéria do corpo que forma uma espécie de balão de sangue. Esse balão pode crescer e se tornar cada vez mais frágil até se romper.

No caso de Márcia, o aneurisma aconteceu em artérias carótidas, as quais são responsáveis por levar sangue para o cérebro. Quando essa anomalia acontece no cérebro, o rompimento pode provocar um acidente vascular cerebral (AVC) e, em casos mais graves, uma hemorragia cerebral.

Sintomas do aneurisma cerebral

A maioria dos casos são assintomáticos, com a dilatação podendo ficar por anos no cérebro da pessoa sem que ela saiba. Geralmente, os sintomas aparecem apenas no momento em que o aneurisma se rompe. Nesse caso, os principais sinais são:

Dores de cabeça muito fortes associadas à rigidez de nuca;

Náusea;

Vômitos; e

Oscilação do nível de consciência.

Prevenção

De acordo com a Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, as principais formas de prevenir um aneurisma consiste me controlar a pressão arterial; manter índices adequados de glicose, colesterol e triglicérides; ter uma alimentação saudável, à base de vegetais, frutas, fibras e carnes magras; praticar exercícios físicos regularmente; não fumar e não ingerir bebidas alcoólicas em excesso.

