Anexação dos territórios ucranianos ocupados 'não é negociável', afirma Kremlin

A anexação dos territórios ucranianos ocupados pela Rússia "não é negociável", afirmou o Kremlin nesta quinta-feira (27), enquanto prosseguem os esforços nos bastidores para acabar com o conflito na Ucrânia.

Estes territórios "são parte integrante do nosso país. É absolutamente incontestável e não é negociável", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, sobre as amplas zonas da Ucrânia ocupadas pela Rússia.



Desde o final de setembro de 2022, a Rússia reivindica a anexação de quatro regiões da Ucrânia: Lugansk, que ocupa praticamente em sua totalidade, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson, estas três últimas parcialmente ocupadas.

A Rússia anexou em março de 2014 a península ucraniana da Crimeia, após uma intervenção militar relâmpago seguida por um referendo, denunciado como ilegal por Kiev e pela comunidade internacional.

As tropas russas também ocupam algumas áreas da região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia.

A Ucrânia ocupa centenas de quilômetros quadrados na região fronteiriça russa de Kursk.

O presidente Volodimir Zelensky citou há alguns meses a possibilidade de uma troca de territórios com Moscou, uma opção que o Kremlin recusa.

