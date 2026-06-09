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Meio Ambiente Anfitriã da COP31, Turquia pede desenvolvimento do uso de eletricidade País considera que isso aceleraria a transição dos combustíveis fósseis para as energias renováveis

A presidência turca da próxima conferência mundial sobre o clima (COP31) iniciou, nesta terça-feira (9), os países desenvolverão o uso da eletricidade, mas de forma voluntária e não vinculativa.

A cinco meses da COP31 de Antalya, que ocorrerá de 9 a 20 de novembro, a Turquia propôs, na cidade alemã de Bonn, aumentar a proporção da demanda de energia coberta pela eletricidade de "um pouco mais de 20% atualmente para 35% até 2035".

O país considera que isso aceleraria a transição dos combustíveis fósseis para as energias renováveis. Mas esta meta integra um conjunto de compromissos voluntários que os países poderão adotar ou não.

Ela se distingue dos objetivos vinculativos negociados anualmente durante as COPs e que fecham o consenso de cerca de 200 países membros da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

A Turquia apresentou a sua iniciativa em plena guerra no Oriente Médio, que abalou a segurança energética.

Como exemplo, os automóveis elétricos permitem reduzir a dependência do petróleo importado.

“Eletrificando o cotidiano, do transporte aos prédios e à indústria, podemos proteger as famílias e as empresas diante dos mercados energéticos voláteis”, afirmou o presidente da COP31, Murat Kurum, citado em um comunicado.

“Esta será uma das prioridades determinantes da nossa presidência da COP31”, prometeu.

Na segunda-feira, o australiano Chris Bowen, copresidente das negociações da COP31 junto com a Turquia, declarou à AFP em Bonn que a eletrificação permite uma melhoria da segurança energética e “reduz a necessidade de combustíveis fósseis”.

“É importante definir objetivos e metas, mas já temos tantos objetivos; a questão é saber como vamos alcançá-los”, comentou à AFP Alden Meyer, do grupo E3G.

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