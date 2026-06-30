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Famosos Angelina Jolie diz que não esteve com ninguém desde separação de Brad Pitt, há 10 anos Segundo a atriz, por muito tempo ela acreditou que esse aspecto de sua vida havia deixado de ser central, já que estava focada na criação dos filhos

Angelina Jolie afirmou que não se relaciona com ninguém desde o fim de seu casamento com Brad Pitt, há cerca de dez anos Em entrevista ao Yahoo Entertainment, a atriz contou que dedicou esse período aos seis filhos.

"Eu não saí com ninguém nem estive com ninguém desde que me divorciei, há uma década, certo?", afirmou. Segundo a atriz, por muito tempo ela acreditou que esse aspecto de sua vida havia deixado de ser central, já que estava focada na criação dos filhos.

Foi justamente o novo filme da atriz, Couture, que a levou a rever essa perspectiva. No longa, Jolie interpreta Maxine Walker, uma cineasta que descobre um câncer de mama enquanto trabalha em Paris e, ao mesmo tempo, vive uma história de amor. A experiência de dar vida à personagem fez a atriz refletir sobre a possibilidade de conciliar a maternidade com um relacionamento.

"Ela também pode amar a filha, ser dedicada à filha e, ao mesmo tempo, precisar disso como mulher e receber isso como mulher. E, na verdade, isso pode ser muito curativo", refletiu.

A artista também falou sobre o momento que vive aos 51 anos e disse que as filhas têm desempenhado um papel importante nesse processo. "Acho que, de certa forma, elas estão me trazendo de volta para quem eu era", disse. "Elas querem que eu não seja apenas ‘mãe’. Há espaço para eu voltar a ser aquela mulher, e não somente uma mãe."

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