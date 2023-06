A- A+

São João Animação do Trem do Forró toma os trilhos a partir deste fim de semana O passeio é uma das principais atrações da programação dos festejos juninos da capital pernambucana.

O Trem do Forró dá a largada para a temporada 2023 neste final de semana. As primeiras viagens deste ano ocorrem neste sábado (10) e domingo (11), partindo do Recife com destino ao Cabo de Santo Agostinho. A concentração ocorre a partir das 14h30, no pátio da Transnordestina (ao lado do Restaurante Catamaran), no bairro de São José.

Os kits para a viagem que abre a temporada foram todos vendidos. Desta forma, os interessados em embarcar nessa experiência devem correr e garantir ingressos para os dias: 11, 17, 18, 24 ou 25 de junho. Eles custam entre R$ 180 e R$ 210 e podem ser adquiridos nos quiosques do Ticket Folia (Shopping Boa Vista e Riomar Shopping) e através do site da atração.

No pátio da Transnordestina, os passageiros poderão fazer o “esquenta” da festa com direito a quadrilha animando os forrozeiros e feirinha de artesanato. Às 16h, o trem parte com destino ao Cabo de Santo Agostinho, em um percurso embalado por muito xote, baião, xaxado e forró pé-de-serra.

Em cada vagão, trios de forró pé-de-serra animam os passageiros que ainda contam com um bar vendendo bebidas. Na chegada ao Cabo, o público é recepcionado por quadrilha junina e conduzido para o Pátio de Lazer, localizado ao lado da Estação Central.

No local os forrozeiros podem apreciar uma feira com comidas típicas. Os passageiros seguem em ritmo de festa na volta para o Recife. São mais de cinco horas de muita alegria em um trajeto de 84km (ida e volta).

Além das vendas individuais, a organização do Trem do Forró possui pacotes especiais para grupos turísticos e empresas, que aproveitam a atração para realização de festas corporativas, confraternizações e campanhas de incentivo.

O evento recebe passageiros de todo Brasil, sendo 30% formado por turistas de várias partes do país. Os grupos mais tradicionais são da Bahia, São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro.

A demanda de público gera, aproximadamente, 150 empregos diretos e 100 indiretos, além de movimentar aproximadamente 3,6 milhões reais na economia do Cabo de Santo de Agostinho e do Recife.

Serviço: Trem do Forró 2023

Data: 10 (ingressos esgotados), 11, 17, 18, 24 e 25 de junho

Ingressos: R$ 180 / R$ 210

Onde adquirir? Quiosques do Ticket Folia (Shopping Boa Vista ou Riomar Shopping) ou pelo site: www.tremdoforro.com.br.

Outras informações: (81) 9 9911.2763 / (81) 3314.9004 ou pelo site do evento.

