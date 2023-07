A- A+

submarino Animação em 3D detalha implosão, materiais e destroços do submarino do Titanic; vídeo viraliza Incidente envolvendo submersível da empresa OceanGate matou cinco passageiros a bordo

Uma animação tridimensional que mostra como o submersível Titan implodiu atingiu a marca de 6,4 milhões de visualizações pouco menos de duas semanas depois de ser publicada no YouTube. A obra é do canal AiTelly, especializado em produções explicativas sobre engenharia. Além do incidente, que matou os cinco passageiros a bordo, o clipe de 6 minutos e 20 segundos também detalha o fundo do mar, os materiais usados na nave aquática e o local onde foram encontrados os destroços.

Autoridades que apuram o caso acreditam que a tripulação tenha morrido instantaneamente numa "implosão catastrófica" menos de duas horas após o mergulho, durante uma expedição até os escombros do Titanic, naufragado há mais de cem anos. O vídeo tem narração em inglês, mas o usuário pode clicar na opção de legendas do YouTube e traduzi-las para o português.

Logo no início, o vídeo explica que uma implosão é "um processo de destruição por colapso para dentro do próprio objeto". Com isso, a nave aquática se contrai. Na profundidade onde está o Titanic, a quase quatro mil metros do nível do mar, "há cerca de 5.600 libras por polegada quadrada de pressão" (ou 381 atm, quase 400 vezes a pressão da superfície).

A animação atribui a implosão a essa alta pressão hidrostática ao redor da nave — o que, segundo o narrador, a fez contrair "em uma fração de milissegundo" — e à falta de resistência da fibra de carbono, um dos materiais usados na construção do Titan.

"A tecnologia existente é baseada em aço, titânio e alumínio. Isso é o que impediu que outros submarinos fossem esmagados. Mas o Titan teve um design experimental", afirma o vídeo.

Ao "NYPost", um porta-voz do canal afirmou que a animação foi criada por meio de um software de código aberto chamado Blender. A equipe levou 12 horas para fazer o vídeo e usou informações disponíveis no Google e no site da OceanGate. Uma primeira versão da produção foi criticada por conter erros, mas, de acordo com o porta-voz, foram feitos ajustes antes de as imagens viralizarem.

A animação da AiTelly também mostra o interior do submersível da Titan, inclusive o controle de videogame joystick que era usado para dirigi-lo. A nave tinha três telas, apenas um botão, um banheiro improvisado e uma única vista direta para o oceano.

Veja também

PODER BÉLICO Bombas de fragmentação: entenda debate sobre armamento no Brasil, que é fabricante e exportador