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CRIME Animador infantil condenado por pedofilia é preso no Rio de Janeiro Policiais civis da 16ª DP (Barra da Tijuca) encontraram o acusado de cometer crimes pela internet contra crianças após trabalho de inteligência

Um animador de festas infantis condenado por abuso sexual de menores foi preso por policiais civis da 16ª DP (Barra da Tijuca), na quinta-feira (19). O homem foi localizado na casa da mãe, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, após trabalho de inteligência e monitoramento da unidade.

De acordo com a investigação, os crimes ocorreram em 2020. O suspeito utilizava aplicativos de mensagens e plataformas de jogos on-line para se aproximar de crianças. Após conquistar a confiança das vítimas, passava a fazer chamadas de vídeo com conteúdo sexual e praticar abusos virtuais. Um dos casos envolve uma criança de 9 anos, moradora de São Paulo, que foi alvo das abordagens.

Ainda segundo a polícia, o homem atuava como animador de festas infantis, função que, segundo os agentes, facilitava o acesso a crianças e aumentava a confiança de familiares. Esse fator foi considerado relevante para o pedido de prisão preventiva à época dos fatos.

O investigado chegou a ser preso em 2021 e ficou detido por alguns meses em São Paulo, mas respondeu ao processo em liberdade. Em 2024, foi condenado a mais de quatro anos de prisão. Apesar disso, continuava trabalhando como animador infantil e se divulgando nas redes sociais, participando de eventos com crianças.

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