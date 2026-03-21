Sáb, 21 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado21/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CRIME

Animador infantil condenado por pedofilia é preso no Rio de Janeiro

Policiais civis da 16ª DP (Barra da Tijuca) encontraram o acusado de cometer crimes pela internet contra crianças após trabalho de inteligência

Reportar Erro
Sirene de viatura policialSirene de viatura policial - Foto: Canva

Um animador de festas infantis condenado por abuso sexual de menores foi preso por policiais civis da 16ª DP (Barra da Tijuca), na quinta-feira (19). O homem foi localizado na casa da mãe, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, após trabalho de inteligência e monitoramento da unidade.

Leia também

• Cantor de banda de rock catarinense é preso após condenação por estupro

• AGU dá parecer contrário à flexibilização do estupro de vulnerável

• Renner recolhe camisetas com a frase "regret nothing", usada por acusado de estupro

De acordo com a investigação, os crimes ocorreram em 2020. O suspeito utilizava aplicativos de mensagens e plataformas de jogos on-line para se aproximar de crianças. Após conquistar a confiança das vítimas, passava a fazer chamadas de vídeo com conteúdo sexual e praticar abusos virtuais. Um dos casos envolve uma criança de 9 anos, moradora de São Paulo, que foi alvo das abordagens.

Ainda segundo a polícia, o homem atuava como animador de festas infantis, função que, segundo os agentes, facilitava o acesso a crianças e aumentava a confiança de familiares. Esse fator foi considerado relevante para o pedido de prisão preventiva à época dos fatos.

O investigado chegou a ser preso em 2021 e ficou detido por alguns meses em São Paulo, mas respondeu ao processo em liberdade. Em 2024, foi condenado a mais de quatro anos de prisão. Apesar disso, continuava trabalhando como animador infantil e se divulgando nas redes sociais, participando de eventos com crianças.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter