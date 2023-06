Animais do minizoo do Parque 13 de Maio poderão ser realocados para outros espaços

A- A+

Os animais que vivem, hoje, no minizoo do Parque 13 de Maio poderão ser realocados para outros espaços mais tranquilos e longe da poluição sonora. O secretário de Meio Ambiente da Prefeitura do Recife, Oscar Barreto participou de uma reunião, esta semana, com a ex-vereadora e ativista animal Goretti Queiroz.

De acordo com a ativista, o secretário pontuou, durante a reunião, que “esse é um tema super importante para a cidade, para as pessoas e para os animais. Nós nos comprometemos em intensificar o debate com os protetores, com a Goretti, com a Emlurb para ter uma solução".

Na Ata de Audiência sobre o caso, o Ministério Público de Pernambuco recomenda a permanência dos animais no Parque 13 de Maio, alegando que "mesmo que se tivesse um lugar melhor para levá-los, a adaptação seria difícil".

Goretti Queiroz luta há mais de 10 anos para a retirada dos animais do parque, tendo participado de vários atos e protestos com outros ativistas e realizado várias reuniões com alguns políticos sensíveis à causa. “O Parque 13 de Maio não é um local tranquilo e seguro para os animais, das últimas vezes que estive lá observei crianças alimentando os bichos de maneira incorreta, jogando pipoca e doces. Também notei que há muita poluição sonora durante todo o dia e a noite o que prejudica o sono e o descanso daqueles animais, sem falar na sujeira em que os animais se encontram, além de serem colocados em espaços minúsculos e sem controle de reprodução”, concluiu.

