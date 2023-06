A- A+

Longe da poluição sonora Animais do minizoo do Parque 13 de Maio serão realocados para outros espaços A informação foi confirmada pelo secretário de Meio Ambiente do Recife, Oscar Barreto

O secretário de Meio Ambiente da Prefeitura do Recife, Oscar Barreto, confirmou que os animais que vivem, hoje, no Parque 13 de Maio serão realocados para outros espaços mais tranquilos e longe da poluição sonora. A informação foi dada em primeira mão pelo secretário em reunião realizada esta semana com a protetora e ativista animal Goretti Queiroz.

“Esse é um tema super importante para a cidade, para as pessoas e para os animais. Nós nos comprometemos em intensificar o debate com os protetores, com a Goretti, com a Emlurb para ter uma solução, temos que envolver o CPRH que é o responsável pelos animais silvestres”, informou.

Oscar Barreto ainda falou que a cidade do Recife precisa estar preparada para enfrentar assuntos importantes como esse e buscar as soluções. “Esse é um tema que a cidade tem que enfrentar, eles (os animais) não podem ser encarcerados até a morte”, complementou.

Goretti Queiroz, que luta há mais de 10 anos para a retirada dos animais do parque, tendo participado de vários atos e protestos com outros ativistas e realizado várias reuniões com alguns políticos sensíveis à causa, comemorou bastante a afirmação do secretário Oscar Barreto. “Faz algum tempo que venho tentando essa reunião com o secretário e fiquei muito feliz ao término da conversa quando ele me garantiu que os animais serão realocados para espaços como o Jardim Botânico, o Cetas e outros viveiros existentes no Estado”, disse.

Goretti também falou sobre a importância dessa ação. “O Parque 13 de Maio não é um local tranquilo e seguro para os animais, das últimas vezes que estive lá observei crianças alimentando os bichos de maneira incorreta, jogando pipoca e doces. Também notei que há muita poluição sonora durante todo o dia e a noite o que prejudica o sono e o descanso daqueles animais, sem falar na sujeira em que os animais se encontram, além de serem colocados em espaços minúsculos e sem controle de reprodução”, concluiu.

