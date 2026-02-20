A- A+

ESCLARECIMENTO Animal em vídeo viralizado na praia de Candeias é um golfinho, e não um tubarão, esclarece Cemit Vídeo tem sido amplamente veiculado e apontando a presença de um tubarão na praia, o que, segundo o Cemit, é falso

O animal marinho que aparece em um vídeo que viralizou nas redes sociais é um golfinho, e não um tubarão, como vinha sendo veiculado. As imagens são da praia de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

O esclarecimento foi feito pelo Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), por meio de nota.

De acordo com o comitê, o animal se trata "claramente" de um mamífero marinho do grupo dos odontocetos (golfinhos), e não um tubarão.

"Aparentemente o animal está debilitado, mantendo-se quase imóvel para reduzir o gasto energético", completou o Cemit.

O Cemit explica que o animal está próximo à superfície com a parte dorsal da cabeça exposta para manter o espiráculo - orifício nasal por onde realiza a respiração - fora da água. O objetivo era "evitar a inalação de água e um possível afogamento".

"Diferentemente dos mamíferos marinhos, os tubarões (peixes cartilaginosos) captam o oxigênio dissolvido na água pela boca e o eliminam pelas fendas branquiais, localizadas nas laterais do corpo, necessitando estar em movimento para garantir a ventilação branquial", reiterou o Cemit

O Cemit ainda explica que um aspecto que atesta que o animal que aparece no vídeo não é um tubarão é porque não é possível ver a nadadeira caudal do animal.

Outro aspecto que constata que se trata de um golfinho é a ausência de exposição da nadadeira caudal.

"Nos tubarões, a nadadeira caudal é verticalizada, ou seja, achatada lateralmente, com o lobo superior maior que o inferior (tipo heterocerca) e, podendo ficar visível quando o animal se aproxima da superfície", disse o comitê.

Nos mamíferos marinhos, por outro lado, a nadadeira caudal é horizontal e achatada dorsoventralmente, "não sendo normalmente visível quando estão à superfície".



Um responsável técnico do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos (CMA) foi comunicado sobre um possível encalhe de golfinho na região, a fim de que a equipe permanecesse de sobreaviso para eventual necessidade de atendimento.

Alerta para incidentes com tubarão

Com a viralização do vídeo, naturalmente, a preocupação cresceu para possíveis incidentes com tubarões, até porque trechos da praia já possuem histórico de casos do tipo.

O Cemit, no entanto, esclareceu que na Região Metropolitana do Recife (RMR) as espécies mais frequentemente associadas a incidentes são o Carcharhinus leucas (tubarão-cabeça-chata) e o Galeocerdo cuvier (tubarão-tigre).

"Ambas de hábitos predominantemente costeiros e associadas a áreas de elevada produtividade marinha, sendo sua presença considerada comum", completou o comitê.

O litoral de Pernambuco possui 187 km de extensão. Apenas um trecho de 33 km é objeto de restrição à prática de esportes náuticos, conforme o Decreto Estadual nº 21.402/1999.

A proibição de banho de mar ocorre exclusivamente em um ponto específico: um trecho de 2,2 km na Praia de Piedade, entre a Igrejinha de Piedade e o Hotel Barramares, ao lado do Hospital da Aeronáutica, no município de Jaboatão dos Guararapes, conforme o Decreto Municipal nº 79, de 26 de julho de 2021.

