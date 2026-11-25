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Guerra no Oriente Médio Anistia acusa Israel de impor medidas que dificultam os nascimentos em Gaza Publicado por ocasião do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher, o relatório se baseia, entre outras coisas, em 228 entrevistas realizadas a distância entre outubro de 2023 e outubro de 2026

A Anistia Internacional acusou nesta quarta-feira (25) Israel de ter imposto medidas que dificultam nascimentos entre a população palestina no contexto de sua guerra em Gaza e pediu ao Tribunal Penal Internacional (TPI) que investigue possíveis "atos de genocídio".

Em um relatório dedicado às mulheres e meninas de Gaza, a agência da ONG de defesa dos direitos humanos afirma que as restrições impostas por Israel impediram que palestinas engravidassem ou levassem à frente suas gestações.

A Anistia considera que a repetição dessas medidas, apesar de seus efeitos conhecidos, gera um temor "grave" de que as autoridades israelenses tenham buscado dificultar os nascimentos, mas admite que não pode "concluir de maneira categórica" que essa fosse sua intenção.

Procurado pela AFP, o Cogat, órgão israelense responsável pelos assuntos civis nos territórios palestinos, acusou a Anistia de "difundir os relatos falsos" do grupo islamista Hamas.

O Ministério das Relações Exteriores de Israel qualificou o relatório como "panfleto político disfarçado de estudo sobre direitos humanos (...) que lança contra Israel acusações escandalosas que, conforme admite, não pode sustentar".

Publicado por ocasião do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher, o relatório se baseia, entre outras coisas, em 228 entrevistas realizadas a distância entre outubro de 2023 e outubro de 2026.

A ONG documenta casos de mulheres e meninas mortas ou feridas durante ataques israelenses enquanto buscavam atendimento médico ou se encontravam em uma maternidade.

Por exemplo, duas socorristas relataram à Anistia dois incidentes ocorridos no início de 2026, a algumas centenas de metros da "linha amarela" que delimita a zona sob controle israelense na Faixa de Gaza.

Em ambas as ocasiões, uma mulher prestes a dar à luz e a ambulância enviada para buscá-la foram alvo de disparos, segundo seu testemunho.

A ONG também afirma ter "reunido provas" do uso de hospitais "por parte de grupos armados palestinos", em particular para manter reféns ou "torturar palestinos", mas diz não ter encontrado nenhum elemento que respalde as acusações israelenses sobre seu uso como centros de comando do Hamas.

Escassez de material

Durante uma coletiva de imprensa anterior à publicação do relatório, a secretária-geral da Anistia, Agnès Callamard, destacou que "as ações de Israel impediram o acesso a tratamentos de fertilidade e contribuíram para complicações na gravidez, em particular abortos espontâneos e mortes fetais".

A falta de material médico comprometeu o acompanhamento das gestações, a assistência obstétrica e pós-parto, assim como o diagnóstico de complicações, segundo a Anistia, que especifica que a escassez de anestésicos ou de medicamentos necessários para tratar hemorragias durante o parto teve, em algumas ocasiões, consequências fatais.

A Anistia também destaca que em Gaza já não existe nenhuma clínica que ofereça fertilização in vitro (FIV) e que "milhares de embriões, espermatozoides e óvulos conservados foram destruídos".

O Cogat declarou à AFP que mais de 27.000 toneladas de material médico e medicamentos entraram em Gaza desde o início do cessar-fogo em outubro de 2025 e que 35 hospitais estão em funcionamento, entre eles "centros especializados em saúde da mulher e tratamentos de fertilidade".

A Anistia Internacional já havia acusado Israel, em um relatório publicado em dezembro de 2024, de cometer genocídio contra os palestinos de Gaza, acusação que Israel rejeitou.

Callamard instou o TPI a incluir "os crimes de gênero e as violações da saúde reprodutiva" em uma investigação mais ampla sobre "a prática de atos de genocídio por parte de funcionários israelenses desde outubro de 2023".

Segundo o Artigo II da Convenção da ONU para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, as medidas destinadas a impedir nascimentos dentro de um grupo constituem um ato de genocídio se forem adotadas com "a intenção de destruir, total ou parcialmente", esse coletivo.

Desde o início da guerra em Gaza, desencadeada em resposta aos ataques sem precedentes perpetrados pelo Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023, mais de 74.000 palestinos morreram, entre eles mais de 22.000 mulheres e meninas, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza considerados confiáveis pela ONU.

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