Anistia Internacional alerta governo iraniano que recrutamento de crianças é crime de guerra
De acordo com testemunhas que conversaram com a BBC, crianças armadas foram vistas atuando em funções de segurança
A ONG Anistia Internacional alertou o Irã nesta sexta-feira, 3, que o recrutamento de crianças de até 12 anos para a força voluntária Basij da Guarda Revolucionária constitui um crime de guerra.
A Anistia também afirmou que testemunhas oculares e sua própria análise de vídeos "mostram que crianças-soldado foram mobilizadas" para postos de controle e patrulhas, algumas armadas com armas que incluem fuzis de assalto do tipo Kalashnikov.
"Com os ataques dos EUA e de Israel atingindo milhares de locais (da Guarda), incluindo instalações da Basij, em todo o país, inclusive por meio de ataques com drones contra patrulhas de segurança e postos de controle, a mobilização de crianças-soldado ao lado do pessoal (da Guarda) ou em suas instalações as coloca em grave risco de morte e ferimentos", disse Erika Guevara-Rosas, da Anistia Internacional.
Luta contra os EUA
O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Qalibaf, afirmou na quinta-feira, 2, que 7 milhões de iranianos estavam prontos para lutar contra qualquer invasão terrestre dos EUA no país persa.
Não está claro de onde vem esse número, mas ele foi fornecido uma semana depois do início da campanha da Guarda Revolucionária para recrutar crianças e adolescentes.
De acordo com testemunhas que conversaram com a BBC, crianças armadas foram vistas atuando em funções de segurança na capital iraniana e também em outras cidades.
A Guarda Revolucionária do Irã apontou que o novo programa é conhecido como "Combatentes Defensores da Pátria do Irã".
Os adolescentes vistos por iranianos que conversaram com a BBC estavam usando máscaras e apontaram armas para carros civis para inspecionar os veículos. Patrulhas deste tipo ocorrem de noite, com alto-falantes e bandeiras da República Islâmica do Irã. (Com informações da Associated Press)