Anitta é confirmada na Virada Recife 2026; confira a programação completa

A cantora Anitta será a principal atração da Virada Recife 2026. Ela se apresentará no segundo dia de evento, 28 de dezembro.

O anúncio foi feito pelo secretário de Turismo da cidade, Thiago Angelus, na manhã desta quinta-feira (23), no lançamento do evento, em coletiva de imprensa realizada no Bairro do Recife e que contou com a presença do prefeito João Campos.

Além do dia 28, a Virada Recife terá outros dois dias de programação: 27 e 31 de dezembro. De acordo com a gestão municipal, a festa acontecerá sem custos para a prefeitura. Para tal, uma parceria com a iniciativa privada foi firmada.

Outros nomes populares como Gusttavo Lima e Wesley Safadão também estão entre os artistas que irão se apresentar na festividade. Das 16 atrações, nove são pernambucanos. Entre eles, Alceu Valença, João Gomes, Zé Vaqueiro, Priscilla Senna e Raphaela Santos.

"Estamos fazendo o maior réveillon da história do Recife. 56% das atrações são de Pernambuco, e os maiores nomes que estão na música pop brasileira, nas grandes plataformas, estarão aqui se apresentando", pontuou o prefeito João Campos.

"O mais importante foi ter conseguido montar um modelo que não tem um único real da Prefeitura do Recife sendo utilizado para pagar cachê dos artistas ou estrutura da festa. Estamos conseguindo fazer com acesso gratuito para todas as pessoas do Recife e turistas. Conseguimos fazer, e o Recife está no roteiro dos maiores réveillons do Brasil", seguiu.

O primeiro dia de festa será no sábado, dia 27 de dezembro, os shows seguem no domingo (28), e na noite do dia 31 de dezembro. As apresentações terão início a partir das 19h.

A expectativa é que mais de 1 milhão de pessoas circulem no espaço ao longo dos três dias de evento. A estimativa é que a rede hoteleira chegue a 95% de ocupação. Entre 26 de dezembro e 2 de janeiro, a capital pernambucana deverá receber entre 350 mil e 400 mil turistas, de vários estados do Brasil e também de outros países.

Em relação à movimentação aeroportuária, segundo a Aena, ao longo do mês de dezembro são esperados um fluxo de mais de 130 voos extras no Aeroporto Internacional do Recife, entre conexões nacionais e internacionais.

Veja a programação completa:

27 de dezembro

Gusttavo Lima

Natanzinho Lima

João Gomes

Zé Vaqueiro

Eric Land

Juciê

28 de dezembro

Anitta

Xand Avião

Raphaela Santos

Priscila Senna

PV Calado

31 de dezembro

Wesley Safadão

Matheus & Kauan

Alceu Valença

Lipe

Matheus Moraes

O evento será aberto ao público. Assim como na última edição, haverá venda de ingressos para o lounge, com serviço de bebidas inclusas durante os três dias de festa.

Na noite do Réveillon, o público também contará com o open bar premium, com setor de mesas que inclui mesa de frios, garçons exclusivos, banheiros reservados e acesso ao lounge.

A venda de ingressos começa nesta quinta-feira, às 14h, nas lojas Ticket Folia dos shoppings RioMar e Boa Vista. Os ingressos também poderão ser adquiridos pelo site oficial do evento: www.viradanapraiarecife.com.

