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Aniversário de 77 anos da República Popular da China é celebrado no Recife

O evento, comemorado na noite desta terça-feira (22), também foi as boas-vindas da nova cônsul-geral em Recife, Shi Qi

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A nova cônsul-geral da China em Recife, Shi Qi, durante a celebração dos 77 anos da República Popular da ChinaA nova cônsul-geral da China em Recife, Shi Qi, durante a celebração dos 77 anos da República Popular da China - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

O aniversário de 77 anos da fundação da República Popular da China foi celebrado nesta terça-feira (22), em evento realizado no Recife Expo Center, no bairro de São José, área central da capital pernambucana. 

A comemoração foi organizada pelo Consulado-Geral da República Popular da China no Recife e também marcou as boas-vindas da nova cônsul-geral, Shi Qi, que iniciou a atuação no dia 5 deste mês.

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A programação contou com as presenças de membros da comunidade chinesa de todos os estados do Nordeste, exceto a Bahia, além de cônsules de outros países. A Folha de Pernambuco foi representada pela gerente de Mercado, Tânia Campos.

A gerente de Mercado da Folha de Pernambuco, Tânia Campos, a cônsul-geral Shi Qi, e seu marido, Yang Guangwei. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

O Dia Nacional da República Popular da China marca a proclamação oficial da República Popular da China, ocorrida em 1º de outubro de 1949.

Celebração
Após a cônsul-geral Shi Qi recepcionar os convidados, a celebração teve início com os hinos da República Popular da China e do Brasil.

No discurso, a cônsul-geral reforçou o desenvolvimento chinês ao longo dos anos e o impacto global desse avanço. Atualmente, o país é o maior parceiro comercial de 160 nações. 

Shi Qi comemorou a chegada a Pernambuco e comentou as conexões do estado com a República Popular da China.

“É um prazer ser a quinta cônsul-geral da China no Recife. China e Pernambuco já tiveram muitas relações e ações importantes para as duas partes. Continuaremos juntos para fazer mais parcerias nas áreas de educação, ciência e tecnologia”, afirmou, em entrevista à Folha de Pernambuco.

O outro discurso da noite foi do secretário executivo de Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Kenys Bonatti Maziero, representando a governadora do estado, Raquel Lyra. 

Ele destacou a missão governamental do estado até a China, no ano passado, apontando que uma nova ação está sendo planejada. 

“Será uma oportunidade de consolidar os diálogos e ampliar novas oportunidades de cooperação e investimentos. Os parceiros chineses têm demonstrado grande interesse pelas potencialidades de Pernambuco”, disse. 

A cerimônia terminou com a apresentação de danças e músicas tradicionais chinesas. 
 

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