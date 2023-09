A- A+

COMEMORAÇÃO Aniversário de 80 anos da Unicap é celebrado com apresentações musicais no Teatro de Santa Isabel Universidade foi fundada em 1943 e é a primeira católica do Norte e Nordeste

Prestes a completar 80 anos, a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) realizou nesta quarta-feira (20) um evento no Teatro de Santa Isabel, na área central do Recife, para comemorar a data.

Para o reitor da instituição, Padre Pedro, o marco histórico representa um ato de superação.

“A universidade que temos hoje não é a mesma de 80 anos atrás. Depois da UFPE, a Unicap foi a segunda universidade do estado e a primeira universidade católica do Norte e Nordeste”, afirmou.

Reitor da Unicap, Padre Pedro | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O gestor educacional falou ainda sobre os projetos futuros que deverão ser efetivados pela Unicap.

“Desenvolveremos, em parceria com o poder público e organizações sociais, um novo campus que reunirá todos os cursos da Unicap no bairro da Caixa d’Água, em Olinda. Também vamos fundar o primeiro ecoparque das religiões do Brasil, sonho antigo de Dom Helder e que assumimos como compromisso nosso”.

Atualmente, a Unicap é um complexo universitário formando por seis escolas: Ciências Jurídicas; Ciências da Vida e Saúde; Comunicação; Educação e Humanidades; Gestão, Economia e Política; e a Unicap Icam Tech, que é fruto de parceria com o Institut Catholique d'Arts et Métiers.

A celebração de aniversário contou com apresentações musicais realizada pelo grupo “MPB Unicap”, formado por professores, funcionários, alunos e ex-alunos da instituição, além de uma participação especial de Geraldinho Lins.

Uma série de personalidades pernambucanas e ex-alunos da Unicap foram homenageados durante a cerimônia.

Entre eles, o imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL) José Paulo Cavalcanti.

José Paulo Cavalcanti ao lado da esposa, Maria Lecticia Monteiro Cavalcanti | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Como forma de agradecimento, o escritor recitou uma cantiga de conselho que sintetiza o sentimento de ser homenageado pela universidade onde estudou.

“Você pode, no muque arrebentar, seja a porta da frente ou da dispensa. Mas, apenas pedindo com licença, ela pode se abrir e você passar. Me perdoe, diga sempre quando errar. Não é feio ninguém ser educado, nem humilde, gentil, nem delicado. O contrário é que é constrangedor. Favor diga sempre por favor e obrigado por dar muito obrigado. Por isso, quero agradecer a Unicap por ser homenageado”.

Veja imagens da celebração:

Confira a lista de todos os homenageados durante o evento:

Instituições homenageadas

- Consórcio Universitas de Pernambuco

- Paço do Frevo e IDG

- Unicatólica de Quixadá

- Unifafire

- Porto Digital

Projetos homenageados

- Ecoparque das Religiões

Personalidades homenageadas

- Deputado federal Augusto Coutinho

- Vereadora Cida Pedrosa

- Deputada estadual Dani Portela

- José Paulo Cavalcanti (jurista, escritor e imortal da Academia Brasileira de Letras)

- Juliana Coelho

- Dra. Margarida Cantarelli

- Prof. Ricardo Mello (secretário de Cultura da Prefeitura do Recife)

- Dra. Tânia Bacelar de Araújo

- Waldemar Borges (presidente da Comissão de Educação da Alepe)

- Pe. Theodoro Paulo Severino Peters, S.J

Autoridades homenageadas

- João Campos (prefeito da cidade do Recife)

- Luciana Santos (ministra de estado da Ciência, Tecnologia e Inovações)

- Dr. Luiz Carlos de Barros Figueiredo (presidente do tribunal de Justiça de Pernambuco)

- Prof. Lupércio Carlos do Nascimento (prefeito da cidade de Olinda)

- Padre Mieczyslaw Smyda, S.J Provincial do Brasil

- Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa (arcebispo de Olinda e Recife)

- Raquel Lyra (governadora do estado de Pernambuco)

- Sílvio Costa filho (ministro dos Portos e Aeroportos)

- Tadeu Alencar (secretário Nacional de Segurança Pública)

- Senadora Teresa Leitão

- Deputado Túlio Gadelha

