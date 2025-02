Homenagem ao aniversário de dom Helder Câmara acontece neste domingo (9); confira a programação

A- A+

Bispo católico, arcebispo emérito de Olinda e Recife, defensor dos direitos humanos e indicado quatro vezes ao Prêmio Nobel da Paz, dom Hélder Câmara completaria 116 anos nesta sexta-feira (7) se estivesse vivo.

Em homenagem a sua data de nascimento, o Instituto Dom Helder Câmara (IDHeC) realiza, neste domingo (9), uma celebração ao Patrono dos Direitos Humanos.

A comemoração acontece na Igreja das Fronteiras, sede do IDHeC, na Boa Vista, área central do Recife, a partir das 9h30.

A programação contará com três partes. A primeira começará com uma homenagem póstuma aos fundadores da Obras de Frei Francisco e aos colaboradores de dom Helder que, de alguma forma, contribuíram para a realização de seus sonhos e a concretização de seus projetos

A homenagem será feita através do lançamento de uma página no site Dom Helder Câmara Oficial, onde constarão fotos dos homenageados e um breve histórico.

Em seguida, será entregue aos familiares dos homenageados um agradecimento, em forma de certificado, por terem participado da história de dom Helder e tê-lo ajudado a realizar seus sonhos e projetos.

Será feita, também, uma homenagem ao Cristo Excluído, os pobres do Dom, com a apresentação de uma placa que será afixada no Novo CEDOHC.

Após a homenagem, terá início a Celebração Eucarística, sob a presidência de dom Josivaldo Bezerra, bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, concelebrada pelo capelão das Fronteiras, padre. Fabio Potiguar dos Santos e pelos padres e diáconos presentes.

A comemoração será encerrada no pátio das Fronteiras, com a apresentação do Bloco da Saudade, acompanhado por uma orquestra de frevo.

Programação

Comemoração do Aniversário Natalício de 116 anos de Dom Hélder Câmara:

- Homenagem póstuma a colaboradores e colaboradoras de Dom Helder

- Celebração Eucarística - presidida por Dom Josivaldo Bezerra

- Frevo no Pátio das Fronteiras

Hora: A partir das 9h30

Local - Igreja igreja das Fronteiras

