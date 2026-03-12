A- A+

COMEMORAÇÃO Aniversário de Olinda: 491 anos são celebrados com corte do bolo na Praça do Carmo Programação da data de aniversário da cidade de Olinda segue durante toda esta quinta-feira (12)

As celebrações dos 491 anos de Olinda seguem na tarde desta quinta-feira (12). O bolo de 380 quilos, de 1,90 por 0,8 metro, no sabor de doce de leite com goiabada, foi distribuído para a população na Praça do Carmo.

O evento foi marcado pela presença da prefeita da cidade, Mirella Almeida (PSD) e aliados políticos.

O parabéns à cidade do bolo ocorreu por volta das 17h, ao som do tradicional frevo. A prefeita fez o corte simbólico do primeiro pedaço e entregou à secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco, Simone Nunes.

“É um tradição e esse ano teve um diferencial. Esse bolo maravilhoso foi distribuído para a população. Estamos podendo proporcionar mais esse momento, com uma série de programação que começou às 5h”, disse a prefeita de Olinda.

A produção do bolo ficou sob responsabilidade da padaria do Amparo, que fica no Largo do Amparo.

De acordo com o chef da padaria, Everson Oliveira, o bolo tem partes de doce de leite e goiabada.

“Estou me sentindo uma pessoa muito feliz e realizado por proporcionar esse bolo maravilhoso para a cidade de Olinda”, destacou o chef.

População celebra

O passista de frevo Antônio Assis, 63 anos, é olindense e marcou presença na comemoração do aniversário da cidade mais um ano. Ele destacou o aspecto cultural de Olinda.

“Todo ano eu venho ter essa alegria e agradecer Olinda. Gosto de tudo. As praias, praças, povo e a cultura”, disse Antônio.

Já Ângela Lima, 73, é carioca mas mora na cidade há mais de 15 anos. A moradora também celebrou a cidade.

“Moro há bastante tempo, tornei cidadã olindense e amo Olinda. Fui mais uma pessoa para prestigiar”, afirmou.

Protesto

Enquanto a população aguardava a prefeita para o corte do bolo, grupos e associações de moradores de Olinda realizaram um protesto Praça do Carmo.

Os manifestantes aproveitaram a data do aniversário para reivindicar melhorias gerais na cidade.

Shows na Praça do Carmo

Depois do tradicional corte do bolo, o Polo da Praça do Carmo vai receber shows para encerrar o dia de comemorações do aniversário de Olinda.

As apresentações gratuitas serão de Coco das Artes, Orquestra do Avesso, Sambadeiras, Quinteto Violado com encerramento de Elba Ramalho.

Programação na manhã

O corte do bolo foi apenas uma das partes da comemoração do aniversário de Olinda. No início da manhã, ocorreu a Acorda Povo na Orla com Orquestra Maracafrevo e passistas.

A Catedral da Sé de Olinda, no ponto mais alto da cidade, recebeu a Missa em Ação de Graças também no período da manhã.

A Prefeitura de Olinda aproveitou o momento e instalou uma cápsula do tempo no Sítio Histórico da cidade.

O objeto foi lacrado após a Missa em Ação de Graças e reúne registros, reflexões e documentos que representam o momento atual do município e que serão preservados para o futuro.

Desenvolvida pelo artista plástico Alexandre Almeida, a é feita em aço inox, pesa aproximadamente 150 quilos e possui mais de dois metros de altura. O intuito é que a cápsula seja aberta durante as celebrações dos 500 anos de cidade, em 2035.

