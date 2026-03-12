Qui, 12 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta12/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
COMEMORAÇÃO

Aniversário de Olinda: 491 anos são celebrados com corte do bolo na Praça do Carmo

Programação da data de aniversário da cidade de Olinda segue durante toda esta quinta-feira (12)

Reportar Erro
Comemoração do aniversário de 491 anos da cidade de Olinda, na Praça do CarmoComemoração do aniversário de 491 anos da cidade de Olinda, na Praça do Carmo - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

As celebrações dos 491 anos de Olinda seguem na tarde desta quinta-feira (12). O bolo de 380 quilos, de 1,90 por 0,8 metro, no sabor de doce de leite com goiabada, foi distribuído para a população na Praça do Carmo.

O evento foi marcado pela presença da prefeita da cidade, Mirella Almeida (PSD) e aliados políticos. 

O parabéns à cidade do bolo ocorreu por volta das 17h, ao som do tradicional frevo. A prefeita fez o corte simbólico do primeiro pedaço e entregou à secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco, Simone Nunes. 

“É um tradição e esse ano teve um diferencial. Esse bolo maravilhoso foi distribuído para a população. Estamos podendo proporcionar mais esse momento, com uma série de programação que começou às 5h”, disse a prefeita de Olinda. 

Leia também

• Ressonância: Olinda estreia festival internacional dedicado à percussão

• Aniversário de Recife e Olinda: cidades-irmãs carregam legado histórico

A produção do bolo ficou sob responsabilidade da padaria do Amparo, que fica no Largo do Amparo. 

De acordo com o chef da padaria, Everson Oliveira, o bolo tem partes de doce de leite e goiabada. 

“Estou me sentindo uma pessoa muito feliz e realizado por proporcionar esse bolo maravilhoso para a cidade de Olinda”, destacou o chef. 

População celebra
O passista de frevo Antônio Assis, 63 anos,  é olindense e marcou presença na comemoração do aniversário da cidade mais um ano. Ele destacou o aspecto cultural de Olinda. 

“Todo ano eu venho ter essa alegria e agradecer Olinda. Gosto de tudo. As praias, praças, povo e a cultura”, disse Antônio. 

Já Ângela Lima, 73, é carioca mas mora na cidade há mais de 15 anos. A moradora também celebrou a cidade. 

“Moro há bastante tempo, tornei cidadã olindense e amo Olinda. Fui mais uma pessoa para prestigiar”, afirmou. 

Protesto
Enquanto a população aguardava a prefeita para o corte do bolo, grupos e associações de moradores de Olinda realizaram um protesto Praça do Carmo. 

Os manifestantes aproveitaram a data do aniversário para reivindicar melhorias gerais na cidade. 

Shows na Praça do Carmo
Depois do tradicional corte do bolo, o Polo da Praça do Carmo vai receber shows para encerrar o dia de comemorações do aniversário de Olinda. 

As apresentações gratuitas serão de Coco das Artes, Orquestra do Avesso, Sambadeiras, Quinteto Violado com encerramento de Elba Ramalho.

Programação na manhã
O corte do bolo foi apenas uma das partes da comemoração do aniversário de Olinda. No início da manhã, ocorreu a Acorda Povo na Orla com Orquestra Maracafrevo e passistas.

A Catedral da Sé de Olinda, no ponto mais alto da cidade, recebeu a Missa em Ação de Graças também no período da manhã. 

A Prefeitura de Olinda aproveitou o momento e instalou uma cápsula do tempo no Sítio Histórico da cidade.

O objeto foi lacrado após a Missa em Ação de Graças e reúne registros, reflexões e documentos que representam o momento atual do município e que serão preservados para o futuro.

Desenvolvida pelo artista plástico Alexandre Almeida, a é feita em aço inox, pesa aproximadamente 150 quilos e possui mais de dois metros de altura. O intuito é que a cápsula seja aberta durante as celebrações dos 500 anos de cidade, em 2035.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter