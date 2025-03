A- A+

A cidade de Olinda celebrou mais um ano de existência nesta quarta-feira (12). A comemoração dos 490 anos da cidade Patrimônio da Humanidade foi marcado por desfiles de agremiações carnavalescas, corte de bolo e shows no palco montado em frente ao Palácio dos Governadores, sede da Prefeitura.

A programação de aniversário, que é feriado municipal, começou logo cedo com uma missa em homenagem à cidade, na Catedral da Sé.

Durante a tarde, foi a vez dos desfiles da Pitombeira dos Quatro Cantos e da Família Salustiano animar o Centro Histórico de Olinda.

O ponto alto da festa foi por volta das 18h40, quando houve o corte do bolo com uma queima de fogos em frente ao Palácio dos Governadores. Neste ano, a gestão da Prefeitura de Olinda optou por um bolo simbólico de 15 kg e a distribuição organizada de 2 mil fatias do mesmo sabor.

A prefeita de Olinda, Mirella Almeida, destacou a importância de comemorar a data de aniversário e fazer entregas importantes para a população.

“490 anos da cidade que eu nasci, amo e sou apaixonada por sua história, pela nossa resistência e luta diária para fazer Olinda um lugar melhor. Essa data é muito simbólica, daqui a dez anos fará 500 anos e a gente tem mais é que comemorar”, iniciou a prefeita.

“Além de comemorar, precisamos melhorar muita coisa dentro da nossa cidade. É lutar cada vez mais para trazer políticas públicas de qualidade para nosso povo. Esse é o melhor presente que Olinda quer”, completou.



Mirella também comentou sobre a celebração do aniversário da cidade com muitos elementos da cultura popular.



"Um dos nossos objetivos desde sempre foi fortalecer a cultura popular. O Carnaval faz parte disso, mas nossa cultura popular resiste o ano todo. Nada mais justo que no aniversário da nossa cidade, a gente comemorar com Coco de Roda, Maracatu, Frevo e tudo que Olinda tem de melhor", ressaltou a prefeita.

Comemoração dos 490 anos de Olinda. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Olindense de coração

A paraibana Rita Almeida mora em Olinda há quase 60 anos.

Ela celebrou o aniversário de 89 anos de vida junto com o de 490 de existência da cidade Patrimônio da Humanidade.

“Eu gosto muito de Olinda, desde que vim morar aqui. É uma cidade com muitos amigos do Carnaval. A minha terra natal agora é Olinda”, disse.



O olindense Genivaldo Amaro foi com a família para comemorar o aniversário da cidade e foi o primeiro da fila para pegar o bolo. Ele estava posicionado desde às 16h30.



"Vim comer o bolo de Olinda porque já é tradição. É uma cidade maravilhosa todos os dias", disse Genivaldo.

Além dos cortejos, corte do bolo e desfiles, também aconteceram shows próximo à sede da Prefeitura de Olinda. Zuza Miranda e Thaís, Mestra Ana Lúcia do Coco, Gangga Barreto, Orqiestra de Bolso e Sambadeiras se apresentaram.

