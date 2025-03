Aniversário de Olinda: confira os horários e serviços que funcionarão nesta quarta-feira (12)

A- A+

Nesta quarta-feira (12), a cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, celebra seu aniversário de 490 anos. A data é feriado municipal e, por isso, um esquema especial foi montado para o funcionamento dos serviços essenciais no município.



No dia do aniversário de Olinda, que é feriado no município, não haverá expediente nos órgãos geridos pela Prefeitura, incluindo as escolas municipais.

No campo da saúde, os serviços de urgência estarão disponíveis em regime de plantão 24 horas no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Peixinhos, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Doce e no Hospital Tricentenário, em Bairro Novo.



Os mercados públicos abrirão mais cedo, e, alguns, fecharão mais cedo também. O horário de funcionamento será o mesmo para todos do municípío, das 6h às 17h.



No dia do aniversário de Olinda também haverá uma varrição especial na Orla e no Sítio Histórico. No entanto, a coleta de lixo domiciliar será reduzida em 20%.



A Prefeitura de Olinda ressalta ainda que a Ciclofaixa de Lazer e Turismo não será ativada no dia do aniversário da cidade, "pois funciona apenas em feriados nacionais e aos domingos".

