Aniversário de Olinda: shows na Praça do Carmo encerram a celebração dos 491 anos
O palco montado na Praça do Carmo segue recebendo atrações em celebração ao aniversário da cidade até o domingo (15)
A celebração do aniversário de Olinda, que em 2026 completou 491 anos, terminou com shows gratuitos na Praça do Carmo, nesta quinta-feira (12).
Desde o início da noite, os olindenses puderam acompanhar o evento.
Ainda durante o corto do bolo do aniversário de Olinda, os shows tiveram início com Coco das Artes.
A programação cultural seguiu com a Orquestra do Avesso e Sambadeiras.
O Quinteto Violado e Elba Ramalho fecham a noite de programação.
Apresentações
A Orquestra do Avesso realizou um show com as principais músicas do frevo pernambucano.
O show fez o público na Praça do Carmo relembrar o período carnavalesco, que acabou há pouco cerca de um mês.
A bateria composta apenas por mulheres, as Sambadeiras, levaram o samba para o aniversário de Olinda, reforçando o caráter multicultural da cidade aniversariante.
O grupo cantou clássicos do samba brasileiro, como o sucesso “Vou Festejar”.
Abaixo do palco, o público, principalmente as mulheres, aproveitaram para cair no samba durante a apresentação.
Carlos Castro, conhecido como o “Barão de Olinda” aproveitou a noite de shows na Praça do Carmo.
O olindense destacou a emoção por celebrar o aniversário da cidade e já está na expectativa pela celebração de 500 anos.
“O olindense ou quem transita por Olinda tem muito orgulho dessa data. Daqui a nove anos, Olinda completa 500 anos, sendo a cidade histórica mais antiga do país. Estamos muito felizes por esta data, Olinda te amamos demais. Feliz 491 anos”, disse.
Shows na Praça do Carmo
A programação em celebração ao aniversário de Olinda segue, apesar da passagem da data oficial.
O 18º Festival Canavial – Celebração das Matas e Quilombos, tem neste ano uma edição em Olinda.
As apresentações na Praça do Carmo ainda seguem desta sexta-feira (13) até o domingo (15).
Confira a programação completa:
13/03 – sexta-feira
19:00 – Maracatu Estrela Brilhante do Recife (PE)
20:00 – Afoxé Oxum Pandá (PE) Part Dayse Santos do Ilê Ayê (BA)
21:00 – Afonjah (PE) Part Saquia Rachide (Moçambique), Isaar (PE) e Dina Braga
(MG)
22:30 – Graça Onasilê do Ilê Ayê (BA)
00:00 - Velha Guarda do Salgueiro (RJ) Part Sapoty da Mangueira (RJ) e Rainha
Marivalda (PE)
14/03 – sábado
19:00 – Dona Zeza e o Coco de Castainho (PE)
20:00 – Ticuqueiros (PE)
21:00 – Caetana (PE)
22:00 – Maciel Salu (PE)
23:30 – CarnavalIsaar – Isaar com Participação de Uana,
Gabi do Carmo, Barbarize e Canibal (PE)
15/03 – domingo
16:00 – Mestre Matinho e Grupo Fethxá
17:00 – Riva Le Boss (PE)
18:00 – Guma (PE)
19:00 – Beth de Oxum e o Coco de Umbigada (PE)
20:00 – Pacua Via Sat e Zé Brown (PE)
21:00 – Carranza e Capim Santo (PE).