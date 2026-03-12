A- A+

Festa Aniversário de Olinda: shows na Praça do Carmo encerram a celebração dos 491 anos O palco montado na Praça do Carmo segue recebendo atrações em celebração ao aniversário da cidade até o domingo (15)

A celebração do aniversário de Olinda, que em 2026 completou 491 anos, terminou com shows gratuitos na Praça do Carmo, nesta quinta-feira (12).

Desde o início da noite, os olindenses puderam acompanhar o evento.

Ainda durante o corto do bolo do aniversário de Olinda, os shows tiveram início com Coco das Artes.

A programação cultural seguiu com a Orquestra do Avesso e Sambadeiras.

O Quinteto Violado e Elba Ramalho fecham a noite de programação.

Apresentações

A Orquestra do Avesso realizou um show com as principais músicas do frevo pernambucano.

O show fez o público na Praça do Carmo relembrar o período carnavalesco, que acabou há pouco cerca de um mês.

A bateria composta apenas por mulheres, as Sambadeiras, levaram o samba para o aniversário de Olinda, reforçando o caráter multicultural da cidade aniversariante.

O grupo cantou clássicos do samba brasileiro, como o sucesso “Vou Festejar”.

Abaixo do palco, o público, principalmente as mulheres, aproveitaram para cair no samba durante a apresentação.

Carlos Castro, conhecido como o “Barão de Olinda” aproveitou a noite de shows na Praça do Carmo.

O olindense destacou a emoção por celebrar o aniversário da cidade e já está na expectativa pela celebração de 500 anos.

“O olindense ou quem transita por Olinda tem muito orgulho dessa data. Daqui a nove anos, Olinda completa 500 anos, sendo a cidade histórica mais antiga do país. Estamos muito felizes por esta data, Olinda te amamos demais. Feliz 491 anos”, disse.

Shows na Praça do Carmo

A programação em celebração ao aniversário de Olinda segue, apesar da passagem da data oficial.

O 18º Festival Canavial – Celebração das Matas e Quilombos, tem neste ano uma edição em Olinda.

As apresentações na Praça do Carmo ainda seguem desta sexta-feira (13) até o domingo (15).

Confira a programação completa:

13/03 – sexta-feira

19:00 – Maracatu Estrela Brilhante do Recife (PE)

20:00 – Afoxé Oxum Pandá (PE) Part Dayse Santos do Ilê Ayê (BA)

21:00 – Afonjah (PE) Part Saquia Rachide (Moçambique), Isaar (PE) e Dina Braga

(MG)

22:30 – Graça Onasilê do Ilê Ayê (BA)

00:00 - Velha Guarda do Salgueiro (RJ) Part Sapoty da Mangueira (RJ) e Rainha

Marivalda (PE)

14/03 – sábado

19:00 – Dona Zeza e o Coco de Castainho (PE)

20:00 – Ticuqueiros (PE)

21:00 – Caetana (PE)

22:00 – Maciel Salu (PE)

23:30 – CarnavalIsaar – Isaar com Participação de Uana,

Gabi do Carmo, Barbarize e Canibal (PE)

15/03 – domingo

16:00 – Mestre Matinho e Grupo Fethxá

17:00 – Riva Le Boss (PE)

18:00 – Guma (PE)

19:00 – Beth de Oxum e o Coco de Umbigada (PE)

20:00 – Pacua Via Sat e Zé Brown (PE)

21:00 – Carranza e Capim Santo (PE).

