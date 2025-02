A- A+

Cerimônia Aniversário do imperador do Japão é celebrado pelo Consulado Geral, na Zona Sul do Recife O cônsul-geral do Japão no Recife, Hiroaki Sano, e sua esposa, Yoshie Sano, fizeram a recepção dos convidados em evento na parte interna do Mar Hotel, situado em Boa Viagem

Em celebração ao aniversário do imperador do Japão, Naruhito, o Consulado Geral do país asiático no Recife realizou uma cerimônia nesta quinta-feira (20), no salão Cícero Dias, localizado na parte interna do Mar Hotel, situado em Boa Viagem, na Zona Sul da Capital pernambucana.

Neste ano, a comemoração aconteceu três dias antes da data de nascimento do imperador japonês, que completará 65 anos neste domingo (23).

O evento desta noite foi promovido e organizado pelo cônsul-geral do Japão no Recife, Hiroaki Sano, e sua esposa, Yoshie Sano, e contou com a presença de autoridades e representantes de consulados de outros países. Os dois também recepcionaram todos os convidados.

A gerente administrativa da Folha de Pernambuco, Ivone Palácio, foi convidada para a celebração em nome do jornal e do Grupo EQM.

A cultura japonesa se fez presente na cerimônia. O grupo de percussão japonesa Ren Taiko Recife, que faz parte da Associação Cultural Japonesa do Recife, realizou uma exibição para os convidados.

Relação entre Japão e Pernambuco

No discurso, o cônsul-geral do Japão no Recife enfatizou a cooperação entre o Brasil e o país asiático, com destaque para as parcerias com Pernambuco.

“Somos muito gratos pela recepção das pessoas de Recife e Pernambuco. Temos muito intercâmbio acadêmico, principalmente na UFPE. Um exemplo são as pesquisas sobre doenças tropicais e sistemas de geração de energia”, iniciou Hiroaki Sano.

“Nós esperamos que japoneses e pernambucanos possam trabalhar juntos no desenvolvimento de tecnologia”, completou.

Este ano, Japão e Brasil celebram 130 anos do tratado que estabelece as relações bilaterais entre os dois países.

“Todas as associações japonesas estão fazendo muito esforço para organizar este tipo de evento para celebrar a amizade entre os dois países”, concluiu o cônsul-geral.

O secretário designado de Assessoria Especial à Governadora e Relações Internacionais, João Salles, foi o representante do governo pernambucano no evento desta noite.

“Desejamos que os laços de amizade e cooperação entre Japão e Pernambuco possam enriquecer cada vez mais”, ressaltou em sua fala.

Histórico do imperador do Japão

Naruhito ocupa a vaga de imperador do Japão desde o dia 1º de maio de 2019, quando teve início a era Reiwa (令和). Ele é o 126º monarca a ascender ao Trono do Crisântemo.

De acordo com a tradição japonesa, a função de imperador é ocupada por um “Tennō” (天皇), que significa uma pessoa “de Deus” e com “soberania celestial”. A Lei da Casa Imperial é que determina os escolhidos para o desafio, que se divide entre ser Chefe de Estado e também Chefe da Família Imperial Japonesa.

