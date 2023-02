A- A+

FESTA Aniversário do imperador do Japão é comemorado na Zona Sul do Recife Evento foi promovido pelo cônsul-geral Hiroaki Sano e a sua esposa, Yoshio Sano

O imperador do Japão, Naruhito, teve a sua festa de aniversário de 62 anos antecipada para a noite desta quinta-feira (9), quando japoneses que vivem em Pernambuco e autoridades locais e nacionais se reuniram no Mar Hotel, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, em sua homenagem, mesmo à distância. O evento foi promovido pelo cônsul-geral Hiroaki Sano e a sua esposa, Yoshio Sano. A Folha de Pernambuco e o Grupo EQM estiveram na festa representados pela gerente administrativa do jornal, Ivone Palácio.

Nascido no dia 23 de fevereiro, Naruhito viu a sua festa de aniversário sofrer uma alteração na data, justificada por Hiroaki Sano com base no próximo feriado do calendário brasileiro. “Nós queríamos celebrar o nosso dia nacional, o dia do aniversário do nosso imperador, que na verdade é no dia 22 de fevereiro, mas por conta do carnaval, antecipamos essa festividade”, disse inicialmente.

Ele também citou a lacuna nas comemorações do povo japonês por conta da pandemia provocada pela Covid-19 recentemente. E listou algumas outras motivações para a festa, como o fortalecimento do vínculo entre fronteiras.

“Durante os últimos dois anos, não pudemos realizar nenhum evento como esse, para comemorar não apenas o aniversário do nosso imperador, mas também para confraternizar a ligação entre o Japão e Pernambuco”, completou Hiroaki Sano, em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco.

