A- A+

Recife Aniversário do Recife: Cidade celebra 488 anos com bolo de 140 kg, concertos, entregas e mais O tradicional corte do bolo vai acontecer às 12h45, no Restaurante Popular Naíde Teodósio, em Santo Amaro

A Capital pernambucana completa 488 anos nesta quarta-feira (12). Em celebração à data, a Prefeitura do Recife preparou uma programação especial.



O aniversário do Recife será marcado por entregas de serviços e início de obras, acordos na área de tecnologia, 140 kg de bolo e concertos gratuitos da Orquestra Sinfônica do Recife, no Teatro de Santa Isabel.

Programação de aniversário do Recife

Por meio da Secretaria de Educação, a Prefeitura do Recife vai inaugurar no período da manhã a nova Creche Escola da Mustardinha, localizada na avenida Manoel Gonçalves da Luz, 480.



A unidade, que integra o pacote de investimentos com foco na ampliação da rede de ensino infantil, recebeu investimentos na ordem de R$ 3 milhões e tem capacidade de acolher 300 crianças, contemplando turmas do berçário ao grupo 5.



Por volta das 11h, a PCR inicia as obras de duplicação da Ladeira da Cohab, localizada no bairro da Cohab/Ibura de Cima.

A intervenção, que receberá investimentos de R$ 10,8 milhões, inclui também a criação de uma nova alça de acesso pela BR-101 e a contenção da encosta, além de melhorias na infraestrutura e acessibilidade da região.

Corte do Bolo

Pelo segundo ano consecutivo, o bolo de aniversário da Cidade será cortado às 12h45, no Restaurante Popular Naíde Teodósio, em Santo Amaro.



O público atendido no local e a população em vulnerabilidade cadastrado pela prefeitura participam do corte simbólico do bolo, que marca os 488 anos da Cidade.

No local, serão distribuídas 1,4 mil fatias da sobremesa festiva. O Restaurante Naíde Teodósio fica na rua Afonso Costa, 212, Santo Amaro.



Tecnologia e ações culturais

O Paço do Frevo vai realizar uma imersão extramuros de suas Vivências em Dança - na rua, em frente ao museu, que fica no Bairro do Recife, mais precisamente na altura da Praça do Arsenal.

A aula de curta duração será conduzida pela professora Patrícia Fernandes, nos horários de 14h, 14h40, 15h20 e 16h.

A Prefeitura do Recife também promove, nesta quarta (12) e quinta-feira (13), o Encontro Conecta Recife 2025.

A segunda edição vai acontecer novamente no Mirante do Paço, no Bairro do Recife, das 13h às 19h, e será voltado exclusivamente ao debate de soluções inovadoras com foco em governos digitais (e-Gov).

O encontro reunirá instituições públicas e privadas, academia, empresas de tecnologia e startups, além de profissionais de diversas áreas para discutir o que há de mais moderno quando o assunto é inovar no acesso aos serviços públicos.

A programação completa está disponível neste link: https://eventoconecta.recife.pe.gov.br/programacao-2/.

Na Biblioteca Dr, Joaquim Suassuna, que funciona na antiga passarela do Pina, o aniversário da Cidade e os parabéns do primeiro ano de vida do espaço serão marcados por apresentações culturais, homenagens e a abertura da exposição “Travessia”, da artista Ingrid Veloso.

A mostra, que será aberta a partir das 15h, reúne registros fotográficos de todo o processo de construção da biblioteca e ficará aberta ao público durante todo o mês de março no espaço, que funciona na Herculano Bandeira entre 9h e 21h de segunda a sexta-feira e das 8h às 12h aos sábados e domingos. .

Dando início à temporada 2025 e em celebração ao aniversário da Cidade, a Orquestra Sinfônica do Recife apresentará dois concertos gratuitos, na quarta e quinta-feira, no Teatro de Santa Isabel, com regência do maestro José Renato Accioly.

Gratuitos e oferecidos pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, os concertos terão ingressos disponibilizados pela internet e presencialmente.

No dia de cada apresentação, a distribuição inicia às 10h, no site https://ingressossantaisabel.recife.pe.gov.br/. Na bilheteria do Teatro Santa Isabel, também haverá distribuição presencial, a partir das 19h, nas duas noites.

Veja também