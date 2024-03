A- A+

487 anos Bolo, biblioteca em passarela e nova etapa de parque: os detalhes do aniversário do Recife O corte do bolo será feito em Santo Amaro, no Restaurante Popular do Recife Naíde Teodósio

A Prefeitura do Recife divulgou, nesta segunda-feira (11), a programação para a celebração do aniversário de 487 anos da cidade, que acontece nesta terça-feira, 12 de março.

O festejo começa às 11h, com a entrega da Biblioteca Digital Dr. Joaquim Suassuna, no mesmo espaço onde funcionava a antiga passarela na av. Herculano Bandeira, no Pina, Zona Sul da cidade.

A biblioteca fará parte da Rede Compaz e oferecerá atividades com foco em cultura digital e formação de leitores.

Às 12h30, a população do Recife terá a oportunidade de acompanhar o corte do bolo no Restaurante Popular do Recife Naíde Teodósio, em Santo Amaro.

Por fim, às 16h, a comemoração faz a entrega da quarta e última etapa do Parque das Graças, no bairro de mesmo nome, na Zona Norte da capital pernambucana.



O novo trecho do equipamento tem 260 metros de extensão, entre as imediações da rua das Pernambucanas e a rua Joaquim Nabuco.

