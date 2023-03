A- A+

RECIFE Aniversário do Recife traz programação com Kelvis Duran e shows infantis; veja Atividades comemorativas têm início neste sábado (11)

A celebração do aniversário do Recife, que completa 486 anos de existência neste domingo (12), terá mais de 15 eventos gratuitos espalhados pela cidade. Além do espetáculo do Boi Voador, que voltará a ser apresentado depois de três anos, a programação conta com shows, roteiros turísticos, entre outros eventos.

A programação começa neste sábado (11), com o desfile das agremiações vencedoras do Grupo Especial do Carnaval 2023. O cortejo sai da Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, às 16h, e contará também com a presença de blocos líricos, maracatus, troças carnavalescas, entre outras agremiações da cultura popular. Às 18h, na Praça do Arsenal, também no Bairro do Recife, a Banda Sinfônica do Recife faz sua primeira apresentação no ano.

Mais cedo, às 14h, uma oficina de pintura para crianças será oferecida no Museu da Cidade, localizado no Forte das Cinco Pontas, em São José. A atividade, intitulada “Boi de Tinta, Boi que voa: Nassau quis assim”, não requer inscrição prévia.

Já no domingo (12), dia do aniversário da capital pernambucana, a programação começa logo às 10h, com uma edição especial do “Viva! Guararapes”, projeto que movimenta a Avenida Guararapes, na região central do Recife, aos domingos. Além de um show do cantor Kelvis Duran, haverá apresentações culturais, atividades esportivas (zumba, coach dance e k-pop) e espaços destinados ao público infantil.

Nos polos dedicados às crianças, haverá brinquedos infláveis, oficinas de pintura e balão e a presença de bonecos gigantes. Às 11h, o bolo de aniversário será cortado e distribuído no Restaurante Popular Naíde Teodósio, localizado no bairro de Santo Amaro.

Na Praça do Arsenal, o Mundo Bita se apresenta às 15h. Logo após, às 16h, Marron Brasileiro sobe ao palco em um show que contará com a participação de Isaar, Cintia Barros, Dany Myler, André Rio, Charles Theone e Ciel Santos. Às 18h, no Marco Zero, o espetáculo do Boi Voador reúne cerca de cem artistas em uma apresentação que conta a história do período holandês a partir da lenda que dá título à encenação.

Museus e exposições

Para celebrar um dos maiores símbolos da cultura recifense, o museu Paço do Frevo terá acesso gratuito no domingo, das 11h às 18h. O espaço também oferecerá vivências de frevo na Praça do Arsenal às 11h, 12h, 14h e 15h.

A programação oficial segue até a segunda-feira (13), com a inauguração da exposição “A Cidade da Música e todos os seus Carnavais”, na Casa do Carnaval, no Pátio de São Pedro. A mostra reúne imagens e itens de acervos de agremiações da cultura popular e faz homenagens a Chico Science e Gal Costa. Na segunda, a Casa do Carnaval abre das 9h às 16h.

Olha! Recife

Ao longo do fim de semana, o projeto “Olha! Recife” traz uma programação especial com passeios turísticos gratuitos a pé, de catamarã e de ônibus. No sábado (11), às 9h, um passeio com o tema Recife e suas pontes sai do Catamaran Tours, no Cais das Cinco Pontas. Às 14h, uma caminhada guiada com o tema Recife Holandês sai da Praça do Arsenal, no Bairro do Recife.

No domingo (12), dois roteiros de ônibus, às 9h e às 15h, farão traslados por locais históricos da capital e de Olinda. Ainda, às 9h, haverá um roteiro para ciclistas com saída da Praça do Arsenal e chegada no Sítio Histórico de Olinda. Às 14h, um grupo sai a pé da Avenida Guararapes com destino ao Marco Zero, com destaque para localidades-chave na época da invasão holandesa.

As inscrições para as atividades podem ser feitas através do site www.olharecife.com.br.

