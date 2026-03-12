A- A+

INAUGURAÇÃO Aniversário do Recife: novo letreiro no Marco Zero marca os 489 anos da cidade Troca do equipamento foi realizada pela Prefeitura do Recife, para celebrar 489 anos da capital

Para comemorar seus 489 anos, a cidade do Recife recebeu, na noite desta quinta-feira (12), um novo letreiro artístico para compor o cenário do Marco Zero.

A nova estrutura, feita de acrílico colorido e pontos luminosos na base, chega para substituir o antigo letreiro "RECIFE", famoso ponto turístico conhecido por enquadrar a paisagem do mar com o Parque das Esculturas de Francisco Brennand ao fundo.

Segundo a gestão, o equipamento "renova um dos cenários mais emblemáticos da capital".

"O Marco Zero representa um ponto de encontro entre passado e presente e segue como palco de celebrações e registros que atravessam gerações", completou a prefeitura.

No local, David Pico, turista português, elogiou a novidade.

"Já é a minha quinta vez no Recife e estava aqui no Marco Zero por acaso quando começaram a revelar o letreiro. Recife é sempre uma cidade muito linda e o Marco Zero ficou muito mais bonito agora", destacou.

Já em destaque para visitação, o letreiro é maior e mais largo que o antigo. A estrutura traz as letras da cidade do Recife em acrílico transparente azul, vermelho, amarelo e verde. As cores fazem alusão a bandeira do Recife e de Pernambuco.



