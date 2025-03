A- A+

Celebração Aniversário do Recife: corte do bolo reúne população para celebrar 488 anos da Cidade Evento aconteceu no Restaurante Popular Naíde Teodósio, em Santo Amaro, no Centro

Como todo bom aniversário, não podia faltar o corte do bolo. No Recife, com toda a sua mania de grandeza - maior avenida em linha reta, maior Carnaval do mundo e por aí vai - esse momento não podia passar despercebido.

Para celebrar os 488 anos da Capital pernambucana, nesta quarta-feira (12), a população se reuniu para prestigiar o corte dos bolos, um total de 140 kg. O evento, que tradicionalmente ocorre todos os anos na Cidade, aconteceu no Restaurante Popular Naíde Teodósio, em Santo Amaro, no Centro.

"É um dia de parabenizar o Recife. São 488 anos de história, tradição, trabalho e muita resistência. É um dia de festa e temos que parabenizar a aniversariante, que é a cidade. Estamos aqui para dar os parabéns num restaurante que oferta alimentação para as pessoas mais vulneráveis da cidade", começou o prefeito do Recife, João Campos (PSB), presente no evento.



"Vamos promover novas ações para a cidade, com a certeza de que o Recife é um lugar muito especial. Um lugar com quase meio milênio e que, com certeza, vai ter pelo menos mais mil anos", completou.

No local, a população em vulnerabilidade cadastrada pela prefeitura no Restaurante Popular Naíde Teodósio também participou do corte simbólico do bolo. Ao todo, foram distribuídas 1,4 mil fatias da sobremesa festiva.

A primeira delas foi para a pequena Sabrina Vitória, de 11 anos. Ela comemorou o momento. "Fiquei muito feliz por receber a primeira fatia e por cantar parabéns com o prefeito. Foi muito especial e o bolo estava muito bom também", contou, com um sorriso no rosto.

Comemoração do aniversário de 488 anos do Recife | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Presente para o Recife

Para os próximos anos, o prefeito João Campos prometeu ainda muitos presentes para a população.

"O melhor presente que podemos dar para a cidade é trabalhar muito. E esse é um processo contínuo. Não tem como fazer tudo em quatro anos. Temos que ter todos os dias a consciência de que estamos trabalhando muito para fornecer obras de drenagem, equipamentos públicos como esse, e mais muita coisa a fazer. E o que desejamos é trabalhar ainda mais", afirmou.

Essas entregas começaram já na manhã desta quarta, com a inauguração da nova Creche Escola da Mustardinha, localizada na avenida Manoel Gonçalves da Luz, 480.

A unidade, que integra o pacote de investimentos com foco na ampliação da rede de ensino infantil, recebeu investimentos na ordem de R$ 3 milhões e tem capacidade de acolher 300 crianças, contemplando turmas do berçário ao grupo 5.

Por volta das 11h, a PCR iniciou as obras de duplicação da Ladeira da Cohab, localizada no bairro da Cohab/Ibura de Cima. A intervenção, que receberá investimentos de R$ 10,8 milhões, inclui também a criação de uma nova alça de acesso pela BR-101 e a contenção da encosta, além de melhorias na infraestrutura e acessibilidade da região.

Programação cheia

O aniversário segue com programação cheia nesta quarta. O Paço do Frevo vai realizar uma imersão extramuros de suas Vivências em Dança - na rua, em frente ao museu, que fica no Bairro do Recife, mais precisamente na altura da Praça do Arsenal.

A aula de curta duração será conduzida pela professora Patrícia Fernandes, nos seguintes horários: 14h, 14h40, 15h20 e 16h.

A Prefeitura do Recife também promove, nesta quarta (12) e quinta-feira (13), o Encontro Conecta Recife 2025.

A segunda edição vai acontecer novamente no Mirante do Paço, no Bairro do Recife, das 13h às 19h, e será voltado exclusivamente ao debate de soluções inovadoras com foco em governos digitais (e-Gov).

O encontro reunirá instituições públicas e privadas, academia, empresas de tecnologia e startups, além de profissionais de diversas áreas para discutir o que há de mais moderno quando o assunto é inovar no acesso aos serviços públicos. Confira a programação completa.

