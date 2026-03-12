A- A+

Celebração Aniversário Recife e Olinda: cidades-irmãs carregam legado histórico e personagens urbanos Do centro do Recife ao Sítio Histórico de Olinda, as paisagens históricas contam histórias dos moradores da cidade

O dia 12 de março representa uma data simbólica para Pernambuco. As cidades-irmãs, Recife e Olinda, completam 489 anos e 491, respectivamente, nesta quinta-feira.

Os dois territórios carregam uma conexão intrínseca, que combina aspectos culturais com espaços históricos para o estado.

“São cidades mais que irmãs. Elas são quase a mesma matéria, que se retroalimentam e vão crescendo juntas ao longo do tempo”, explicou o professor de história da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), George Cabral.

Para os espaços históricos terem sentido nas cidades, faz-se necessária a presença de gente. Na visão do arquiteto e urbanista Francisco Cunha, a qualidade de vida de uma cidade é diretamente proporcional à qualidade do espaço público.

As cidades-irmãs são capazes de conectar o patrimônio do centro do Recife e do Sítio Histórico de Olinda com áreas públicas de convivência.

"Recife e Olinda, juntas, têm um acervo histórico e cultural grandes. Elas fazem um binômio que é um dos lugares mais extraordinários do Brasil e do mundo", disse o sócio da TGI Consultoria.

Centro do Recife

Nascida na capital pernambucana, a cantora Isaar, de 52 anos, tem no centro do Recife suas principais memórias afetivas com a cidade.

Desde a infância transitando pelas ruas nos arredores do Mercado de São José e da Avenida Guararapes até o início da carreira artística.

"Eu tenho uma relação afetuosa com a cidade inteira, mas especialmente com o centro da cidade. O Pátio de São Pedro foi praticamente uma casa, um espaço de encontro. É uma relação onde você encontra pessoas de outros espaços da cidade", afirmou.

Isaar tem uma carreira conectada com o centro do Recife, principalmente no Pátio de São Pedro. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

A área central do Recife também marca a relação do artista visual, Tacio Russo, 30 anos, com a cidade.

A rotina diária nos tempos de escola saindo do Alto Santa Terezinha, na Zona Norte, até o centro foi parte fundamental da sua construção artística.

"Eu gosto de criar minhas poesias e lambes como se fossem uma conversa com a cidade. Tento me comunicar com a cidade através desses poemas e tento transcrever o que a cidade fala para mim através deles. É vivendo e andando pelo Recife que vem essa minha relação com a expressão artística. A cidade é minha maior inspiração", relatou.

Tacio Russo, artista visual, já colou trabalhos na rua do Bom Jesus. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Espaço cultural

Mais do que a vista panorâmica das cidades-irmãs, o Alto da Sé, em Olinda, é composto por uma gama de pessoas que fazem parte da paisagem urbana do local.

A olindense Maria José Moreno da Silva, de 86 anos, é uma das tapioqueiras mais conhecidas do principal ponto turístico de Olinda. Zeinha, como é conhecida, vende tapioca na Sé desde 1972.

Segundo Zeinha, trabalhar no Alto da Sé é um privilégio por estar conectado com visitantes de todos os lugares.

"É muito bom trabalhar no Alto da Sé. Se a gente sai de casa estressado, chega aqui e esquece tudo. Conversa com um, com outro, conhece muita gente. É bom demais. É um lugar bonito, em contato com a natureza", disse.

Zeinha é tapioqueira no Alto da Sé, em Olinda, e faz parte da paisagem urbana. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Nascida no Conde, Litoral Norte da Bahia, a artista plástica Iza do Amparo, de 79 anos, não se arrepende da escolha que fez em 1982, quando decidiu morar em Olinda.

Desde que chegou a Pernambuco, Iza mora no Sítio Histórico de Olinda, mais precisamente na Rua do Amparo, onde reside e mantém o espaço Ateliê Iza do Amparo há mais de 40 anos.

"Eu acho que foi uma questão de destino, Olinda mandou me buscar. É uma universidade natural. Você vive nela, cria cultura pela disposição de ser uma comunidade diversificada", destacou.

Iza do Amparo reside na Rua do Amparo desde 1982. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco.

