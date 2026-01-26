A- A+

ESCLARECIMENTO ANM esclarece que não houve ruptura, colapso ou comprometimento de barragens da Vale em MG Segundo a Agência, o episódio está associado a infraestrutura instalada em área da operação

A Agência Nacional de Mineração afirmou por meio de nota publicada na manhã desta segunda-feira, 26, que "não houve ruptura, colapso ou comprometimento de barragens ou pilhas de mineração na ocorrência registrada no Complexo Mina de Fábrica, da Vale S.A., localizado no limite entre os municípios de Congonhas e Ouro Preto (MG)".

A mineradora já havia confirmado no domingo, 25, que houve extravasamento de água com sedimentos de uma cava da mina de Fábrica. A CSN, por sua vez, informou, também em nota, que a ocorrência provocou alagamento de áreas na unidade Pires, em Ouro Preto, de propriedade da CSN Mineração.

Segundo a ANM, o episódio está associado a infraestrutura instalada em área da operação, sem caracterização de falha em estruturas classificadas como barragens ou pilhas de mineração.

"A situação é acompanhada por equipes técnicas da Agência no local, com análise das condições de funcionamento e das providências adotadas pelo empreendedor. Com base nas informações disponíveis até o momento, não há registro de danos a pessoas ou a comunidades próximas", diz a agência.

Ainda segundo a nota da ANM, "a apuração de responsabilidades integra o processo regulatório, com aplicação das sanções cabíveis, caso sejam constatadas irregularidades, conforme a legislação vigente".

