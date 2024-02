Ano bissexto: saiba o dia exato para registrar quem nasce dia 29 de fevereiro

A- A+

O dia 29 de fevereiro existe, oficialmente, uma vez a cada quatro anos. Esse fenômeno se dá no ano bissexto, que possui 366 dias e foi criado pelos romanos na época do imperador Júlio César, para igualar o ano civil ao ano trópico, que é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa ao redor do sol.

E, por ser um dia considerado “raro”, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre quem veio ao mundo no dia 29 de fevereiro. Era um antigo costume registrar quem nasceu neste dia em alguma outra data. O mais comum era o dia anterior (28 de fevereiro) ou o subsequente (1º de março).

Mas, desde 2012, uma lei federal determina que os cartórios registrem a data real de nascimento nos documentos do recém-nascido. Segundo, Marcos Torres, presidente da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais de Pernambuco, é importante que os pais estejam cientes de que o registro deve ser feito conforme o calendário civil e a declaração de nascido vivo (DNV), garantindo assim a correta documentação da criança.

“Alterar a data para o dia 28 de fevereiro, 1º de março ou qualquer outra data é considerado crime”, alertou Torres.

Aniversário a cada quatro anos?

Como a data oficial aparece a cada quatro anos, os aniversariantes deste dia não podem deixar de comemorar. Eles celebram normalmente todos os anos e a escolha é livre, não há lei que interfira.

Geralmente, escolhem um dia antes ou depois do seu nascimento real. Mas há também quem comemore em dias aleatórios. Neste ano, a comemoração acontece no dia exato.



