A- A+

FERIADOS Ano de 2024 terá poucos feriadões prolongados para os recifenses; confira a lista 2024 é um ano bissexto, contendo 366 dias, e apresenta uma redução significativa no número de folgas prolongadas em comparação com o ano anterior

Com 2024 batendo à porta, os recifenses podem se preparar para um ano com poucos feriados prolongados depois de um 2023 recheado de feriadões. A contagem do calendário revela que serão dez feriados nacionais ao longo do próximo ano. A parte não tão boa assim para quem curte uma folga estendida é que apenas três deles proporcionarão uma pausa estendida, caindo em uma segunda-feira ou sexta-feira.

Os feriados nacionais que prometem um final de semana prolongado são: Confraternização Universal, em 1° de janeiro (uma segunda-feira); Paixão de Cristo, em 29 de março (uma sexta-feira); e Proclamação da República, em 15 de novembro (uma sexta-feira).

Ao considerar as datas estaduais, o número total sobe para quatro. O São João, em 24 de junho, cairá em uma segunda-feira. A data é oficialmente feriado na capital pernambucana.



Vale ressaltar que 2024 é um ano bissexto, contendo 366 dias, e apresenta uma redução significativa no número de folgas prolongadas em comparação com o ano anterior. Em 2023, os recifenses tiveram nove feriados que proporcionaram fins de semana estendidos.

Algumas datas poderão representar uma emenda mais longa para parte dos trabalhadores e estudantes. É o caso do Carnaval, em 13 de fevereiro, uma terça-feira. Tradicionalmente, a data da Folia de Momo já oferece uma folga maior para recifenses e pernambucanos, apesar de, oficialmente, ser ponto facultativo.

Os servidores municipais do Recife ainda terão mais um ponto facultativo. É que, a partir de 2024, o Carnaval na cidade terá um dia a mais, com a abertura oficial na sexta-feira antes do Sábado de Zé Pereira.

E 2024 tem outra novidade: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou lei que torna 20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, um feriado nacional.

Confira a lista de feriados no Recife em 2024



Janeiro

1º (segunda-feira): Confraternização Universal

Fevereiro

9 (sexta-feira): Carnaval (ponto facultativo para servidores públicos do Recife)

12 (segunda-feira): Carnaval (ponto facultativo)

13 (terça-feira): Carnaval (ponto facultativo)

14 (quarta-feira): Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até 14h)

Março

6 (quarta-feira): Data Magna de Pernambuco (feriado estadual)

29 (sexta-feira): Paixão de Cristo

Abril

21 (domingo): Tiradentes

Maio:

1º (quarta-feira): Dia do Trabalho

30 (quinta-feira): Corpus Christi (ponto facultativo; tradicionalmente transferido para São João)

31 (sexta-feira): Ponto facultativo (estabelecido pelo governo federal em portaria)



Junho:

24 (segunda-feira): São João



Julho

16 (terça-feira): Nossa Senhora do Carmo (feriado municipal no Recife)



Setembro

7 (sábado): Independência do Brasil

Outubro

12 (sábado): Nossa Senhora Aparecida

28 (segunda-feira): Dia do Servidor Público (ponto facultativo)

Novembro

2 (sábado): Finados

15 (sexta-feira): Proclamação da República

20 (quarta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

Dezembro

8 (domingo): Nossa Senhora da Conceição (feriado municipal no Recife)

24 (terça-feira): Véspera do Natal (ponto facultativo após 14h)

25 (quarta-feira): Natal

31 (terça-feira): Véspera do Ano-novo (ponto facultativo após 14h)

Veja também

Mundo Líder norte-coreano diz que buscar reunificação com Coreia do Sul é um 'erro'