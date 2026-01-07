Qua, 07 de Janeiro

aquecimento global

Ano de 2025 foi o mais quente já registrado no Mar do Norte, diz agência alemã

Mar Báltico também se aproximou de um recorde em 2025, com uma temperatura média anual de 9,7

Ano de 2025 foi o mais quente já registrado no Mar do Norte, diz agência alemãAno de 2025 foi o mais quente já registrado no Mar do Norte, diz agência alemã - Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

O ano de 2025 foi o mais quente já registrado no Mar do Norte devido às mudanças climáticas, anunciou nesta quarta-feira (7) a Agência Marinha Federal alemã (BSH, na sigla em alemão), que coleta dados desde 1969.

As temperaturas dos oceanos em todo o mundo estão aumentando devido às mudanças climáticas.

A taxa de aquecimento oceânico mais que dobrou desde 1993, de acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), criado em 1988 pela Organização Meteorológica Mundial e pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente.

"Em 2025, o Mar do Norte atingiu uma temperatura média de 11,6 graus Celsius, a  mais alta registrada na série histórica desde 1969", afirmou o BSH em um comunicado à imprensa. "Esta é uma clara consequência das mudanças climáticas progressivas", acrescentou.

O Mar Báltico também se aproximou de um recorde em 2025, com uma temperatura média anual de 9,7 graus Celsius, 1,1 acima do período de 1997 a 2021, de acordo com medições do BSH.

"Isso faz de 2025 o segundo ano mais quente para o Mar Báltico" desde que a agência começou a coletar dados. Apenas 2020 superou essa marca, especificou.

O presidente do BSH, Helge Heegewaldt, alertou para as consequências das mudanças climáticas.

"Mesmo que parássemos imediatamente as emissões de gases de efeito estufa em escala global, o nível do mar provavelmente continuaria subindo por séculos", disse. Por isso é importante "fazer mais pela proteção do clima", insistiu.

