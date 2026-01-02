A- A+

Clima Ano de 2025 foi o mais quente já registrado no Reino Unido Com uma temperatura média de 10,09°C, 2025 quebrou o recorde anterior de 10,03°C, estabelecido em 2022

O ano de 2025 foi o mais quente já registrado no Reino Unido, anunciou nesta sexta-feira (2) o Met Office, o serviço meteorológico nacional do país.

O ano "2025 junta-se a 2022 e 2023 como os três anos mais quentes desde 1884", afirmou o Met Office em comunicado.

"Esta é uma demonstração cada vez mais clara do impacto das mudanças climáticas nas temperaturas do Reino Unido", acrescentou.

Com uma temperatura média de 10,09°C, 2025 quebrou o recorde anterior de 10,03°C, estabelecido em 2022.

"Quatro dos últimos cinco anos estão agora entre os cinco anos mais quentes já registrados no país", afirmou o Met Office.

Os dez anos mais quentes ocorreram nas últimas duas décadas.

Além disso, a agência meteorológica confirmou que 2025 foi o ano mais ensolarado já registrado no Reino Unido desde o início dos registros, em 1910.

Um total de 1.648,5 horas de sol foram registradas, 61,4 horas a mais que o recorde anterior, estabelecido em 2003.

