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SEGURANÇA Ano de 2026 registra o menor número de roubos para o mês de fevereiro Redução dos crimes violentos contra o patrimônio é o maior da série histórica iniciada em 2011

O estado de Pernambuco registrou, em fevereiro de 2026, o menor número de ocorrências de Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP) para o período. Com uma redução de 32,5% e 2.385 registros de ocorrências de roubos, o segundo mês do ano se consolidou como o menor número de casos de toda a série histórica, iniciada em 2011.

O índice diminuiu em todas as regiões do Estado, sendo considerada a maior queda na capital, com 45,5% menos registros em fevereiro de 2026, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Os números são resultado dos avanços nas ações de repressão e prevenção aos roubos desenvolvidas pelas forças de segurança. Por exemplo, em fevereiro de 2017, Pernambuco chegou a contabilizar 9.872 roubos no mesmo período.

Com o programa Juntos pela Segurança, Pernambuco vem alcançando avanços significativos na redução das taxas de roubos. A meta estabelecida era reduzir o índice para 309 ocorrências a cada 100 mil habitantes até o final de 2026, objetivo que foi atingido de forma antecipada em 2025, quando o Estado registrou taxa de 295.

Com os resultados mais recentes de fevereiro de 2026, o desempenho se torna ainda mais expressivo: a taxa acumulada dos últimos 12 meses caiu para 271, representando uma redução de 37% em relação ao índice observado ao final de 2022 (eram 434).

O resultado reitera a efetividade das políticas públicas de segurança, ou seja, uma forma de evidenciar a constância das ações integradas de prevenção e combate à criminalidade. Foto: Secretaria de Defesa Social / Divulgação

O resultado reitera a efetividade das políticas públicas de segurança, ou seja, uma forma de evidenciar a constância das ações integradas de prevenção e combate à criminalidade. Foto: Secretaria de Defesa Social / Divulgação

O resultado reitera a efetividade das políticas públicas de segurança, ou seja, uma forma de evidenciar a constância das ações integradas de prevenção e combate à criminalidade. Foto: Secretaria de Defesa Social / Divulgação



No acumulado deste ano, a redução dos roubos na capital foi de 48%. Na Região Metropolitana, a redução foi de 29,2%, com 324 casos a menos registrados. No acumulado do ano, a queda chegou a 33,1%.

"As medidas de prevenção e combate aos crimes contra o patrimônio vêm sendo intensificadas por meio de planejamento operacional e de ações de inteligência, sempre com a integração das forças de segurança do Estado", destacou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

Além disso, as regiões do Sertão e da Zona da Mata também apresentaram reduções importantes, de 27,8% e 18,2%, respectivamente. No acumulado do ano, a redução foi ainda maior: Sertão (-33,8%) e Zona da Mata (-19,9%).

"Esse trabalho conjunto tem permitido a Pernambuco alcançar resultados consistentes, refletidos na redução de 35,7% nos CVPs no acumulado de 2026", continuou.

Outros crimes patrimoniais, que também apresentaram queda em fevereiro, foram os roubos de veículos, que demonstrou uma redução de 13,4%, e os furtos de veículos, com diminuição de 23,1%.

"Também registramos redução nos roubos de celulares em fevereiro de 2026. Foram 3.519 aparelhos subtraídos em todo o Estado, o que representa uma queda de 9,3% em comparação com o mesmo mês de 2025, quando 3.879 celulares foram roubados. No acumulado do ano, a retração já chega a 15,9% em Pernambuco", pontuou.

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