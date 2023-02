Ano letivo 2023 começa nas escolas particulares nesta quarta (1º); saiba como ficará o trânsito

A- A+

A partir desta quarta-feira (1º), os milhares de motoristas que saírem às ruas na Região Metropolitana do Recife podem ter que sair de casa mais cedo. Logo pela manhã, os cerca de 520 mil alunos iniciam o ano letivo de 2023 nas mais de 2.300 escolas particulares de Pernambuco.



Na rede pública, as unidades do Estado reabrem na quinta (2), e as do município, na sexta-feira (3). Com isso - mais o retorno das instituições de ensino superior, que também voltam a receber os alunos neste mês -, o tráfego nos principais corredores viários da Capital pernambucana deve crescer nos próximos dias.

De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), o fluxo de veículos em duas das maiores vias da cidade, as avenidas Agamenon Magalhães e Norte, aumenta em 27% e 18%, respectivamente. Por esse motivo, o órgão fará uma operação especial para orientar os motoristas e acompanhar o tráfego no dia da volta às aulas.

Segundo explica a agente de trânsito Larissa Araújo, o efetivo da CTTU receberá um reforço de 50 profissionais nas ruas a partir de hoje.



“A Operação Volta às Aulas traz ações de educação para o trânsito, fiscalização e engenharia viária. Os agentes vão orientar sobre a necessidade de respeitar as leis de trânsito, tanto para evitar sinistros graves quanto para garantir a fluidez nas vias”, afirma.

Alerta para infrações

Entre as infrações mais cometidas nos horários de pico, está a formação de filas duplas nas áreas próximas às entradas das escolas.



“As nossas principais orientações são para não parar em calçadas ou sobre faixas de pedestres, não parar em fila dupla e usar o cinto de segurança”, lembra a agente Larissa Araújo. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), todas essas infrações são consideradas graves e podem custar cinco pontos na carteira de habilitação.

Outra cena muito comum ao longo do dia será a presença dos arte-educadores nas imediações dos colégios. “Eles vão estar lá para levar atividades lúdicas, segurança viária e materiais educativas. Desta forma, as crianças aprendem logo que as leis de trânsito salvam vidas”, informa a agente de trânsito.

Recepção aos alunos

Diretor executivo do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de Pernambuco (Sinepe-PE), que representa aos colégios particulares, Arnaldo Mendonça relembra que, após dois anos de pandemia, o principal desafio na volta às aulas continua sendo o de lidar com o emocional de toda a comunidade escolar.

“O retorno, sem as restrições da Covid-19, é de um grande alívio porque passamos esse tempo com muita angústia. Mas o que estamos vendo é a reverberação de tudo o que aconteceu. A saúde mental dos alunos e também dos pais foi muito afetada, e vamos levar um tempo para recuperar. As escolas estão preparadas para trabalhar pelo reequilíbrio emocional dos estudantes”, observou.



Veja também

MUNDO Suspeitos do assassinato de presidente haitiano são extraditados para os EUA