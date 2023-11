A- A+

VISITA ''ANP terá papel central em Gaza'', diz chefe da diplomacia dos EUA Secretário de Estado Anthony Blinken se reúniu neste domingo com presidente da Autoridade Nacional Palestina em visita-surpresa a Ramallah

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, fez uma visita surpresa à Cisjordânia neste domingo (5). Ele se reuniu por cerca de uma hora em Ramallah com o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP) Mahmoud Abbas, à medida que cresce a preocupação global com o aumento da violência no território.

Na conversa, relatou um alto funcionário do Departamento de Estado à agência Reuters, Blinken afirmou que a ANP deve desempenhar um papel central no futuro da Faixa de Gaza. Este foi o foco da conversa, disse a mesma fonte.

O presidente da ANP defendeu um cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza e mais entrada de caminhões com ajuda humanitária para a população do enclave.

A Casa Branca, no entanto, tem resistido ao cesar-fogo, argumentando que isso permitiria ao Hamas se reorganizar e voltar a atacar Israel. Blinken tem defendido "pausas humanitárias", temporárias e com um único propósito: ajudar a população de Gaza, sem que se precise firmar qualquer acordo para a suspensão do conflito.

Veja também

GUERRA Bomba nuclear: ministro israelense é suspenso por Netanyahu após sugerir detonação em Gaza