SAÚDE "Ansiedade das segundas-feiras": sentimento de estresse pode durar semanas ou meses; entenda Os pesquisadores afirmam que a exposição prolongada a uma rotina semanal estruturada pode condicionar o corpo a responder mais fortemente à ansiedade no início da semana

Idosos que sentem ansiedade às segundas-feiras apresentam níveis significativamente mais elevados de estresse a longo prazo — independentemente de ainda estarem trabalhando. A conclusão é de um estudo publicado recentemente na revista científica Journal of Affective Disorders.

Esse é o primeiro estudo a identificar especificamente a segunda-feira como um fator de estresse biológico que pode persistir por semanas. Os pesquisadores analisaram dados de mais de 3.500 idosos no Estudo Longitudinal Inglês sobre o Envelhecimento (ELSA).

Os resultados mostraram que aqueles que relataram ansiedade às segundas-feiras apresentaram níveis de cortisol 23% mais altos em amostras de cabelo coletadas dois meses depois, em comparação com seus pares que se sentiram ansiosos em outros dias.





Os resultados apontam para uma ligação fisiológica entre o início da semana e o sistema de resposta ao estresse do corpo, especificamente o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA). A desregulação crônica do sistema nervoso, marcada por níveis elevados e sustentados de cortisol, já é conhecida por aumentar o risco de doenças cardiovasculares, resistência à insulina e disfunção imunológica.

"As segundas-feiras funcionam como um 'amplificador de estresse' cultural", afirmou em um comunicado a autora do artigo e professora de sociologia médica Tarani Chandola, da Universidade de Hong Kong. "Para alguns idosos, a transição da semana desencadeia uma cascata biológica que perdura por meses. Não se trata de trabalho, mas sim de quão profundamente as segundas-feiras estão arraigadas em nossa fisiologia do estresse, mesmo depois do fim da carreira."

O estudo também constatou que apenas 25% do efeito da segunda-feira se deveu aos níveis mais altos de ansiedade relatados naquele dia. Os 75% restantes decorreram do impacto fisiológico desproporcional da ansiedade de segunda-feira em comparação com a ansiedade em outros dias.

Os pesquisadores propõem que a exposição prolongada a uma rotina semanal estruturada pode condicionar o corpo a responder mais fortemente à ansiedade no início da semana. Com o tempo, isso pode explicar por que as segundas-feiras estão consistentemente associadas a taxas mais altas de eventos adversos à saúde — incluindo um aumento de 19% nos ataques cardíacos.

