saúde mental Ansiedade de frango: pessoas relatam nas redes medo do ponto da carne fazer mal à saúde Uma das mais consumidas do Brasil, a carne de frango tem provocado polêmica; especialista alerta que alguns pontos podem fazer muito mal à saúde

Jovens relatam no aplicativo TikTok o medo que desenvolveram de preparar frango por não terem certeza de quando ele está no ponto ideal de cozimento. São diversos vídeos sob a tag "chicken anxiety" ("ansiedade de frango", traduzido do inglês) em que pessoas contam suas inseguranças durante a preparação da carne de ave.

"Eu pensei que era a única", "Depois de anos sofrendo dessa ansiedade decidi virar vegana" são alguns dos comentários em dos vídeos com 70 mil curtidas sobre o assunto no aplicativo. No total, a tag já reúne cerca de 22 milhões de visualizações.

No Brasil, esta proteína é parte crucial das refeições. Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), cerca de 43 kg de carne frango são consumidos por pessoa ao ano no país, tanto in natura como também em outras formas de processamento (inteiro, em pedaços, carne de salsicha, alimentos prontos, dentre outros).

Além de conter menos gorduras saturadas do que a carne bovina, e ter em sua composição diversas vitaminas, aminoácidos e minerais, é muito utilizada em dietas voltadas ao ganho de massa muscular, já que é rica em fibras. Por isso, seu consumo é recomendado.

Como escolher o frango?

Os cuidados para aliviar a consciência, conforme instrui a nutricionista Priscilla Primi, colunista do GLOBO e mestre em Nutrição Humana pela Universidade de São Paulo (USP), devem começar na escolha do fornecedor da carne.

— O interessante é que a gente compre sempre de um fornecedor grande, que tenha o selo de Inspeção Federal, pois garante a procedência desse produto. Não se deve comprar do vizinho ou de locais desconhecidos — orienta.

Assim, se evita a salmonelose, principal doença transmitida pelos frangos, causada pela bactéria salmonella. Além de outras possíveis infecções alimentares causadas por escherichia coli e staphylococcus aureus, vírus e substâncias químicas tóxicas.

E o modo de preparo correto?

Segundo a nutricionista, esse passo a passo de cuidados requer atenção, mas se seguido com eficiência, não traz riscos. O primeiro ponto trazido por ela é que nunca se deve lavar frango com água.

— Eu vejo pessoas fazendo isso, mas é errado, porque se a carne estiver contaminada você espalha os microrganismos. Em segundo, se deve temperar bem, mas nunca comer antes dela estar pronta — ressalta.

A melhor forma de cozer a ave é cortando em tiras ou pedaços menores, porque assim, ela alcança a temperatura de cozimento interno mais rápido dentro da panela, indica a especialista. Tanto cercada por água, quanto apenas preparada no azeite ou manteiga.

— Como ver se esse se essa carne tá bem cozida? Você retira um pedacinho, corta e confere se o meio da carne está branco, que é o ideal. A coxa não é uma carne muito clara, mas ela não pode estar com nenhum vestígio de sangue, né? E nem rosa — instrui.

