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SAÚDE Ansiedade: ouvir música por poucos minutos pode aliviar sintomas Estudo mostrou o tipo de dom e a duração necessários, tornando uma opção barata e sem efeitos colaterais

Uma breve sessão de música pode ajudar a aliviar a ansiedade e, segundo pesquisadores, existe um "tempo ideal" para isso.

O estudo descobriu que ouvir música por 24 minutos pode reduzir significativamente os sintomas de ansiedade. A música foi combinada com estimulação auditiva rítmica (EAR), um tipo de padrão sonoro projetado para influenciar a atividade cerebral.

O trabalho, liderado por pesquisadores da Universidade Metropolitana de Toronto, incluiu 144 adultos com ansiedade moderada. Todos já usavam medicação para controlar os sintomas.

Os pesquisadores queriam verificar se ouvir música associada a EAR poderia oferecer alívio adicional e por quanto tempo as pessoas precisariam fazer isso para obter os melhores resultados.





Os participantes foram divididos em quatro grupos. Cada grupo ouviu um tipo de som ou por uma duração diferente:

Ruído rosa por 24 minutos (usado como controle)

Música com EAR por 12 minutos

Música com EAR por 24 minutos

Música com EAR por 36 minutos

Antes e depois de ouvir a música, os participantes realizaram testes para medir a ansiedade e o humor.

Em comparação com o ruído rosa, que soa como uma cachoeira, chuva ou ondas do mar, os resultados mostraram que a música com EAR ajudou a reduzir os sintomas cognitivos e físicos da ansiedade, como pensamentos incontroláveis, dificuldade de concentração, náuseas ou dor no peito.

As pessoas também relataram sentir-se menos negativas após ouvirem música com EAR.

A sessão de 24 minutos apresentou os melhores resultados. Funcionou tão bem quanto a sessão de 36 minutos e melhor do que a versão de 12 minutos.

"O que estamos observando é um padrão de dose-resposta, em que cerca de 24 minutos de música com EAR parece ser o ideal", diz o coautor do estudo, Frank Russo, professor de psicologia da Universidade Metropolitana de Toronto, em comunicado. "É o suficiente para alterar significativamente os níveis de ansiedade, mas não tão longo a ponto de os ouvintes precisarem reservar muito tempo."

A ansiedade afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Os tratamentos comuns incluem medicamentos e terapia, mas essas opções podem ser demoradas, caras ou causar efeitos colaterais. Pesquisadores afirmam que ferramentas com música podem oferecer uma maneira simples e de baixo custo para ajudar as pessoas a lidar com os sintomas.

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