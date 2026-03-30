Ansiedade: ouvir música por poucos minutos pode aliviar sintomas
Estudo mostrou o tipo de dom e a duração necessários, tornando uma opção barata e sem efeitos colaterais
Uma breve sessão de música pode ajudar a aliviar a ansiedade e, segundo pesquisadores, existe um "tempo ideal" para isso.
O estudo descobriu que ouvir música por 24 minutos pode reduzir significativamente os sintomas de ansiedade. A música foi combinada com estimulação auditiva rítmica (EAR), um tipo de padrão sonoro projetado para influenciar a atividade cerebral.
O trabalho, liderado por pesquisadores da Universidade Metropolitana de Toronto, incluiu 144 adultos com ansiedade moderada. Todos já usavam medicação para controlar os sintomas.
Os pesquisadores queriam verificar se ouvir música associada a EAR poderia oferecer alívio adicional e por quanto tempo as pessoas precisariam fazer isso para obter os melhores resultados.
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Os participantes foram divididos em quatro grupos. Cada grupo ouviu um tipo de som ou por uma duração diferente:
Ruído rosa por 24 minutos (usado como controle)
Música com EAR por 12 minutos
Música com EAR por 24 minutos
Música com EAR por 36 minutos
Antes e depois de ouvir a música, os participantes realizaram testes para medir a ansiedade e o humor.
Em comparação com o ruído rosa, que soa como uma cachoeira, chuva ou ondas do mar, os resultados mostraram que a música com EAR ajudou a reduzir os sintomas cognitivos e físicos da ansiedade, como pensamentos incontroláveis, dificuldade de concentração, náuseas ou dor no peito.
As pessoas também relataram sentir-se menos negativas após ouvirem música com EAR.
A sessão de 24 minutos apresentou os melhores resultados. Funcionou tão bem quanto a sessão de 36 minutos e melhor do que a versão de 12 minutos.
"O que estamos observando é um padrão de dose-resposta, em que cerca de 24 minutos de música com EAR parece ser o ideal", diz o coautor do estudo, Frank Russo, professor de psicologia da Universidade Metropolitana de Toronto, em comunicado. "É o suficiente para alterar significativamente os níveis de ansiedade, mas não tão longo a ponto de os ouvintes precisarem reservar muito tempo."
A ansiedade afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Os tratamentos comuns incluem medicamentos e terapia, mas essas opções podem ser demoradas, caras ou causar efeitos colaterais. Pesquisadores afirmam que ferramentas com música podem oferecer uma maneira simples e de baixo custo para ajudar as pessoas a lidar com os sintomas.