A- A+

saúde mental Ansiedade social: exposição ao suor de outras pessoas é usada no tratamento do transtorno, entenda A condição que afeta mais de 150 mil pessoas por ano no Brasil é curada por terapia tradicional e antidepressivos

Pessoas com ansiedade social podem encontrar tratamentos na terapia combinada com a exposição ao suor de outras pessoas, segundo estudo feito por pesquisadores de Estocolmo na Suécia. A condição é caracterizada por pessoas que sentem ansiedade irracional, medo, autoconsciência e constrangimento quando estão ou vão fazer algo em um ambiente social.

Segundo Elisa Vigna, professora do Instituto Karolinska em Estocolmo e principal autora do estudo, disse que o estado de espírito de um indivíduo causava a produção de moléculas (ou quimio-sinais) no suor que comunicavam um estado emocional e produziam respostas correspondentes em outras pessoas.

“Os resultados de nosso estudo preliminar mostram que a combinação desses sinais quimioterápicos com a terapia tradicional parece produzir melhores resultados no tratamento da ansiedade social do que os obtidos apenas com a terapia de atenção plena”, afirmou.

A equipe médica coletou o suor de voluntários que assistiam cenas de filmes escolhidos para provocar estados emocionais específicos, como medo ou felicidade. As produções escolhidas para o experimento foram: "As Férias de Mr. Bean´s", "Mudança de Hábito" e "O Grito".

Depois do suor ser coletado, os pesquisadores recrutaram 48 mulheres, todas com ansiedade social, e as dividiram em três grupos de 16 pessoas cada. Durante dois dias, todas foram submetidas à terapia tradicional. Ao mesmo tempo, cada grupo foi exposto às amostras de odor ou ao ar limpo.

As pacientes que realizaram uma sessão de terapia juntamente com a exposição a odores do corpo humano mostraram cerca de 39% de redução nos escores de ansiedade. No grupo que recebeu apenas a terapia, houve uma redução de apenas 17% nos níveis de ansiedade.

“Ficamos um pouco surpresos ao descobrir que o estado emocional da pessoa que produziu o suor não diferiu nos resultados do tratamento: o suor produzido enquanto alguém estava feliz teve o mesmo efeito de alguém que se assustou com um clipe de filme”, diz Vigna.

Pacientes que são diagnosticados com ansiedade social, geralmente sentem medo excessivo e paralisante de situações em que ela acredita que possa ser julgada, tem medo da reação e do que as pessoas no entorno podem fazer, preocupação com constrangimento ou humilhação e ainda tem o receio de estar ofendendo alguém.

Nesses casos, procurar um especialista para saber a melhor forma de tratamento é primordial. Geralmente é tratado com psicoterapia e antidepressivos para ajudar a aumentar a confiança e melhorar a capacidade de interagir com os outros.

Pesquisas anteriores sugeriram que cerca de 12,1% dos adultos nos EUA sofrem de transtorno de ansiedade social em algum momento. No Brasil, ela é considerada comum, sendo diagnosticada em mais de 150 mil pessoas por ano.

Veja também

Rio de Janeiro "Reviver isso é traumático", diz vítima de pediatra preso por estupro e agressão