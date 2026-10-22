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Transportes Aquaviários

Antaq estima recuperação de navegabilidade na região Norte a partir de novembro

Segundo o diretor-geral da Agência, Frederico Dias, o Rio Negro segue em período de vazante e já apresenta restrições à navegação

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Antaq estima recuperação de navegabilidade na região Norte a partir de novembroAntaq estima recuperação de navegabilidade na região Norte a partir de novembro - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), Frederico Dias, afirmou nesta quinta-feira, 22, que a navegabilidade nos canais da região Norte do País deve começar a se normalizar no final de novembro, uma vez que a taxa de redução do nível dos rios está diminuindo.

"As projeções da agência indicam, no cenário mediano, recuperação das condições de navegabilidade a partir da quarta semana de novembro. Há duas semanas, a queda era de 13 cm ao dia, e já caiu para 7 cm", disse durante abertura de sessão da diretoria colegiada da autarquia.

Segundo ele, o Rio Negro segue em período de vazante e já apresenta restrições à navegação. Em 21 de outubro, o nível registrado em Manaus foi de 16,97 metros, patamar superior ao observado na mesma data em 2023 e 2024, quando o rio estava, respectivamente, 4,07 metros e 4,34 metros abaixo do nível atual A queda registrada nesta quinta-feira foi de 7 centímetros, ante 11 centímetros na mesma data de 2023.

O diretor-geral destacou ainda que as intervenções de dragagem realizadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no trecho entre Manaus e Itacoatiara proporcionaram um ganho de 1,2 metro na profundidade do ponto crítico, contribuindo para reduzir os impactos da vazante sobre a navegação.

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Taxa de seca
Sobre a taxa de seca, Dias afirmou que a agência concluiu a análise de todos os avisos de cobrança apresentados até o momento. As decisões variaram entre homologações condicionadas e não homologações, após avaliação individualizada das informações técnicas, operacionais e econômicas apresentadas pelas empresas

Segundo ele, o trabalho de fiscalização das cobranças continua, inclusive com reanálises a partir de informações complementares. As cobranças homologadas também permanecem sob acompanhamento e poderão ser revistas diante de novos elementos.

"O nosso objetivo é garantir que eventuais sobretaxas estejam devidamente justificadas e proteger os usuários contra cobranças abusivas", afirmou.

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