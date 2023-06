A- A+

BRASIL Antenas de Musk: traficantes têm internet, mas não a comunidade do interior, diz governador do AM Wilson Lima (União Brasil) afirmou em reunião que, até o momento, apenas três escolas públicas do estado receberam infraestrutura que dá acesso à web

O governador do Amazonas, Wilson Lima, se queixou dos investimentos do bilionário Elon Musk na Amazônia Legal. Num desabafo durante reunião com outros governadores do Norte do país, o político do União Brasil afirmou que os aportes do dono da Starlink, da Tesla e do Twitter não estão alinhadas a políticas públicas e, com isso, acabaram por favorecer o acesso à web de criminosos da região.

A informação é da "Folha de S. Paulo". De acordo com o governador amazonense, apenas três escolas públicas do estado receberam gratuitamente, até o momento, as antenas que são comercializadas por representantes da companhia de Musk e que dão o acesso à internet.

— A internet que ele começou a colocar na Amazônia nunca esteve conectada às políticas públicas. Resultado: traficante, grileiro e criminosos têm a antena do Elon Musk, mas a comunidade mais simples, lá do interior, não tem acesso — afirmou Wilson Lima durante a reunião, em Cuiabá, na última sexta-feira.

Um levantamento do Ibama divulgado pelo jornal apontou que onze kits para internet da Starlink foram apreendidos em áreas de garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami. O instituto e a Polícia Rodoviária Federal buscam interromper o acesso e inviabilizar a atuação dos criminosos na região.





Projeto prevê conexão para 19 mil escolas

Em novembro de 2021, Elon Musk se encontrou com o então ministro das Comunicações, Fábio Faria, e apresentou os planos para conectar as escolas rurais com banda larga e também de sistemas de monitoramento da Amazônia. A companhia prometia oferecer internet de alta velocidade a regiões onde a fibra óptica, mesmo com o advento do 5G no mundo, não deve ser alcançada pelo custo de infraestrutura.

Em janeiro de 2022, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) deu aval para a Starlink operar satélites de órbita baixa no Brasil. Há um ano, Musk esteve no Brasil para apresentar a empresa ao então presidente Jair Bolsonaro (PL). Na época, o bilionário afirmou que o projeto levaria internet a 19 mil escolas desconectadas da web.

"Super animado por estar no Brasil para o lançamento do Starlink para 19.000 escolas desconectadas em áreas rurais e monitoramento ambiental da Amazônia!", escreveu ele, no Twitter.

