Litoral Norte de Pernambuco Acidente em Itamaracá: Antes da queda, filho avisou ao pai que daria um "rasante" com o paramotor Sobrevivente do acidente em Itamaracá afirmou, ao delegado José Luzia, que um vento forte levou o avião à queda

A queda de um paramotor causou a morte do eletricista Allan Cabral, de 39 anos, e deixou o seu pai e companheiro de voo, de 65 anos, ferido. O acidente ocorreu na Praia do Pontal da Ilha, em Itamaracá, no Litoral Norte de Pernambuco, no fim da manhã desta sexta-feira (7).

Ao delegado José Luzia, que está à frente das investigações, o pai contou que, pouco antes do equipamento cair, Allan lhe avisou que faria uma manobra, "daria um rasante". Foi nesse momento, então, que um forte vento atingiu o paramotor, tornando insustentável o voo.

"Ele disse que em um determinado momento, o filho resolveu fazer uma manobra, e avisou que ia dar um rasante. Segundo o pai, um vento forte levou o equipamento para baixo, caindo cerca de seis metros da areia e em um local com dois, três metros de profundidade", disse o delegado, em entrevista coletiva no local.



José Luzia ainda revelou que perguntou ao pai de Allan se ele tinha alguma licença para pilotar o paramotor.

"Perguntamos se Alan estava habilitado para conduzir o paramotor, e o pai respondeu que ele havia feito um curso em São Paulo, mas não soube informar se tinha documentação ou autorização para voar nesse tipo de transporte".

Ainda de acordo com o delegado, o pai de Allan tentou salvá-lo por pelo menos duas vezes, mas sem sucesso. "Talvez pelo peso do equipamento", acrescentou José Luiza, que complementou: "Na terceira tentativa de salvar o filho, ele se desesperou por não ter conseguido. Acreditamos que a morte de Alan se deu por asfixia mediante afogamento".

As investigações sobre o acidente seguem após instauração do inquérito, conduzido pela delegacia de Itamaracá. Já o equipamento, o paramotor, será periciado no Departamento de Engenharia do Instituto de Criminalística (IC).

