A- A+

oriente médio Antes das conversas Rússia-Ucrânia, Trump diz que Kiev deve negociar 'rapidamente' "É melhor que a Ucrânia se sente à mesa, rapidamente", disse Trump

O presidente Donald Trump afirmou nesta segunda-feira (16) que espera que a Ucrânia chegue rapidamente a um acordo com a Rússia, antes das conversas previstas para terça-feira em Genebra entre Moscou e Kiev sob os auspícios dos Estados Unidos.

"É melhor que a Ucrânia se sente à mesa, rapidamente", disse Trump a jornalistas a bordo do Air Force One, durante um voo rumo a Washington.

Trump está pressionando para pôr fim ao conflito, desencadeado quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, mas duas rodadas anteriores de negociações mediadas pelos Estados Unidos em Abu Dhabi não mostraram sinais de avanço.

Ambas as partes afirmaram publicamente que as discussões foram produtivas, mas continuam muito distantes na questão-chave do território.

Moscou manteve-se firme em suas exigências nas conversas por amplas concessões territoriais e políticas por parte da Ucrânia, rejeitadas por Kiev por considerá-las equivalentes a uma capitulação.

O enviado especial de Trump, Steve Witkoff, e o genro do presidente, Jared Kushner, integrarão a delegação americana, enquanto o ex-ministro da Cultura russo, Vladimir Medinsky, chefiará a equipe de Moscou.

Rustem Umerov, chefe do Conselho de Segurança Nacional da Ucrânia, representará Kiev, junto com vários outros funcionários.

Veja também