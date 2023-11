Antes de fronteira fechar e impedir saída de brasileiros, só ambulâncias passaram

A- A+

A fronteira de Gaza com o Egito foi fechada novamente na manhã desta sexta-feira (10), confirmou ao Globo o embaixador do Brasil no Egito, Paulino Franco de Carvalho Neto, que afirmou que só algumas ambulâncias passaram durante o dia. Nenhum estrangeiro autorizado a deixar o enclave, incluindo o grupo do Brasil, conseguiu atravessar.

A expectativa é de que o grupo do Brasil, que conta com 34 pessoas, incluindo nacionais e parentes próximos, consiga atravessar para o Egito no sábado, após mais de 30 dias de espera. Segundo o embaixador, a equipe da embaixada deve pernoitar na cidade de al-Arish.

"A fronteira está fechada. Ninguém passou, brasileiros ou estrangeiros. Somente umas poucas ambulâncias."

Não é a primeira vez que isso acontece. Segundo fontes diplomáticas, enquanto as ambulâncias não passarem com os feridos, os estrangeiros não são autorizados a cruzar a fronteira e há um limite de horário para que esta operação seja realizada.

Após o anúncio, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, explicou a jornalistas que o posto de controle não foi aberto. O governo brasileiro montou uma operação para repatriar 34 pessoas com nacionalidade brasileira ou parentes de brasileiros.

"Novamente não saíram, apesar de terem sido mobilizados até a região do posto de controle, não puderam passar porque o posto de controle não foi aberto. Estamos em contato com todas as partes e esperamos que esses nomes sejam autorizados a cruzar o mais rápido possível. Os nomes fazem parte da lista dos que foram autorizados a cruzar, mas até o momento nenhum desses nacionais de nenhuma nacionalidade cruzou nos ultimos três dias" afirmou o ministro.

