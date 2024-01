A- A+

CRIME Antes de fugir, líder da maior facção criminosa do Equador gravou videoclipe de dentro da prisão Música estrelada pela filha de "Fito" divulga o "feitos criminosos" do homem

Líder da maior e mais temida facção criminosa do Equador, a Los Choneros, José Adolfo Macías Villamar, conhecido como Fito, era famoso no país por desafiar com frequência as autoridades. Em setembro de 2023, o criminoso lançou um videoclipe musical protagonizado por sua filha, em que glorifica suas façanhas criminosas com diversos trechos gravados dentro da prisão na qual ele fugiu.

O presidente do Equador, Daniel Noboa, decretou nesta segunda-feira (8) estado de exceção para todo o país, incluindo o sistema penitenciário, para facilitar as buscas após a fuga de Fito de um presídio em Guayaquil, no sudoeste.

No vídeo, a dupla Mariachi Bravo aparece cantando junto com a filha do criminoso, conhecida como Rainha Michelle. “Ele é o chefe de todos os chefes – ele é Adolfo Macías Villamar”, diz a música. A filha também aparece cantando o trecho: “Tiro o chapéu para você, Fito, meu pai. Em suas veias corre bom sangue”.

O clipe foi gravado em um bar, um pasto com cavalos e a prisão onde cumpria uma pena de 34 anos por crime organizado, narcotráfico e homicídio. Segundo a imprensa local, buscas dentro do presídio já revelaram que o homem possuía equipamentos eletrônicos, armas, dinheiro, drogas, telefones, drones, equipamentos de academia e até garrafas de uísque.

O lançamento do clipe foi feito pouco tempo depois da transferência de Fito, por ordem judicial, da prisão de segurança máxima de La Roca para a prisão regional de Guayaquil, sede de sua organização criminosa. Na época, o governo do Equador afirmou em nota que os equipamentos usados no vídeo entraram ilegalmente no presídio.

“Ele tem tanto amor por sua família. Tanto amor por seus amigos. Ele faria qualquer coisa por eles, daria sua vida e muito mais por aqueles que são leais”, continua a música.

Segundo um especialista em criminologia da polícia equatoriana, ouvido pelo El País, as gangues criminosas usam a música como meio de propaganda para seus feitos, exibindo armas, dinheiro e violência nas redes. Segundo a publicação, nos últimos dois anos, a polícia equatoriana identificou cinco artistas que foram mortos por gangues rivais em resposta às suas canções.

Quem é Fito?

Fito cresceu em Manta, cidade costeira da província de Manabí, local estratégico para o tráfico de drogas. Aos 44 anos, o atual chefe da facção tem 14 processos judiciais por crimes como homicídio, roubo, crime organizado e posse de armas. Esta não é a primeira vez que ele escapa da cadeia. Em 2013, chegou a ficar dez meses foragido após fugir com outros 15 reclusos da prisão de segurança máxima La Roca. Nesse período, os criminosos foram os mais procurados do país.

Quando foram detidos novamente, os agentes apreenderam 3,4 kg de maconha, cerca de 1 kg de cocaína, 147 munições, 195 fogos de artifício e outros itens, como geladeiras, freezers, aparelhos de ar-condicionado, caixas de som e celulares, segundo boletim divulgado pela Presidência de Guillermo Lasso (2021-2023). O documento não detalhou as armas de alto calibre utilizadas pelos presos.

Em julho de 2023, logo após o massacre na Penitenciária do Litoral, onde foram assassinados 31 presos, Fito anunciou um acordo de paz com outras gangues para acabar com extorsões e sequestros. Em vídeo, o líder aparecia sentado e, atrás dele, havia cinco homens — quatro presos armados e um policial da inteligência penitenciária. Na época, o governo descreveu o caso como um “incidente” e “impertinência policial”, segundo o Comandante da Polícia Fausto Salinas.

