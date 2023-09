Antes de matar mãe e filha estranguladas, padrasto estuprou a criança, aponta perícia do IML

A- A+

Com as investigações concluídas, Everaldo Santos da Silva, responsável por matar a ex-companheira, Suilam Mirelle de Almeida, de 49 anos, e a filha dela, Vitória Tauani, de 11, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, foi indiciado pelos crimes de duplo homicídio qualificado, furto qualificado e estupro de vulnerável, de acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). A violência sexual contra a menina ficou constatada após os corpos serem periciados no Instituto de Medicina Legal (IML).

Residência onde mãe e filha moravam e foram mortas pelo ex-companheiro da mulher | Foto: Reprodução/Página Caruaru no Face

Everaldo Santos da Silva tem 52 anos e está preso de forma preventiva na Penitenciária Juiz Plácido de Souza, no bairro de Vassoural, em Caruaru. Se condenado, ele poderá pegar penas que variam entre 12 e 30 anos de prisão.

Mãe e filha foram estranguladas com lacres plásticos dentro da casa em que moravam, situada no residencial Xique-Xique, em Caruaru. Parte do material usado no crime foi encontrado pela polícia no carro em que o homem estava quando foi detido.

Antes de confessar os crimes, ele forjou que a dupla teria sido vítima de latrocínio, que é quando ocorre roubo seguido de morte. Para isso, ele retirou alguns objetos da casa, recuperados pela polícia em seguida.

