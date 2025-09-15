A- A+

RIO DE JANEIRO Antes de morrer em salto de paraquedas, empresário encantava as redes sociais com voos radicais Registros nas redes sociais revelam o espírito destemido do fundador da Borda & Lenha, que transformava cada salto em desafio, diversão e conteúdo

Gabriel Farrel, empresário de 31 anos que morreu no domingo após um acidente de paraquedas na Praia da Reserva, no Rio, costumava compartilhar com seus mais de 65 mil seguidores os bastidores de seus voos.



Farrel chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A Polícia Civil confirmou a morte e a 16ª DP (Barra da Tijuca) abriu investigação para apurar as circunstâncias do acidente. Em vídeos publicados ao longo dos últimos anos, ele comentava as dificuldades do esporte, descrevia com entusiasmo cada salto e transformava as quedas em brincadeiras e desafios.

A rotina de Gabriel Farrel logo se transformou em vídeos nas redes sociais que mostravam o quanto o empresário era apaixonado pela sensação de voar. Em um dos registros, ele encara um desafio inusitado: saltar usando óculos escuros sem os deixar cair — e consegue completar a façanha, rindo ao pousar.

Em outros vídeos, ele fala sobre o frio na barriga antes de abrir o paraquedas — equipamento que, no domingo, na Praia da Reserva, apresentou falha e não abriu corretamente, resultando em sua morte. Em uma gravação publicada em setembro de 2024, Gabriel comenta um de seus saltos na Praia de Paraty, no Rio, e explicava o cuidado que tinha com o equipamento:

‘Essa é a sensação maravilhosa de voar. Voar, voar, subir, subir. E é o momento em que a gente precisa abrir o paraquedas, porque, se não, a gente se estatela no chão igual um ketchup’, disse Gabriel, em tom de brincadeira.





A presença de Farrel nas redes sociais ia além da divulgação de sua rede de pizzarias, a Borda & Lenha — que, às vezes, também entrava na brincadeira. Em alguns saltos, ele aparecia com uma caixa de pizza da marca para divulgar o negócio e fazer piadas, como a frase: ‘Quando eu não quero dividir a pizza com ninguém’.

Após sua morte, muitos desses vídeos se transformaram em homenagens espontâneas, com amigos e fãs revisitando as imagens para lembrar do empresário. Mensagens de despedida se multiplicaram nos comentários de suas publicações mais recentes. “Sempre te admirei pela coragem e alegria. Vai fazer falta, irmão”, escreveu um amigo próximo.

A família de Gabriel Farrel, empresário de 31 anos que morreu no domingo após um acidente de paraquedas sobre a Praia da Reserva, na nova Zona Sudoeste do Rio, informou os detalhes de sua despedida. O velório e a cremação acontecem nesta segunda-feira, das 15h10 às 17h40, no Crematório da Penitência, sala 5, no Caju. O anúncio foi feito pela namorada dele, Rayssa Thebaldi, que publicou nos stories do Instagram: “Te amaremos para sempre, amor”.

Vida no empreendedorismo e nos esportes radicais

Pular de penhascos ensinou Gabriel a não temer riscos — tanto no esporte quanto nos negócios. Em 2016, ele decidiu abandonar a faculdade de engenharia para investir em seu próprio empreendimento: uma pizzaria de forno a lenha. Com apenas R$ 5 mil, adaptou uma caminhonete e começou a vender pizzas em eventos e festas. Nascia assim a Borda & Lenha, prometendo pizzas assadas em até três minutos, feitas com massa artesanal e permitindo que o cliente montasse seu próprio sabor entre mais de 25 opções de toppings.

O sucesso foi rápido. Em 2018, a primeira unidade fixa foi inaugurada em Botafogo, e dois amigos de Farrel se juntaram ao projeto, abrindo as primeiras franquias na Tijuca e na Barra da Tijuca. A expansão continuou acelerada, e em 2020 a participação no programa Shark Tank Brasil trouxe investimentos que impulsionaram ainda mais o negócio.

Ao final de 2023, a rede registrou crescimento de 191,6%, faturamento de R$ 30 milhões e 20 novas unidades inauguradas, totalizando cerca de 56 unidades ativas espalhadas em nove estados do Brasil.

Além do empreendedorismo, Gabriel se dedicava a esportes radicais. No início de 2023, começou a praticar base jump — primo do paraquedismo — saltando de prédios, antenas, pontes e montanhas com paraquedas de baixa altitude, que precisavam ser abertos segundos após o salto. Desde criança, buscava adrenalina: praticava surfe, se encantava com vídeos de paraquedismo e, aos 12 anos, entrou no motocross, correndo em terrenos acidentados. Aos 15, fez um curso de paraquedismo — e, ao longo da vida, passou a saltar também de aeronaves, sempre em busca da sensação única de voar.

