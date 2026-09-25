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RIO DE JANEIRO Antes de ser presa, Verônica Costa publicou trecho da Bíblia: "Não temas, porque eu sou contigo" Conhecida como 'Mãe Loira do funk', cantora e outras quatro pessoas condenadas por tortura contra o ex-marido

Condenada a uma pena de mais de dez anos e oito meses de prisão por torturar o ex-marido, Márcio Costa, a ex-vereadora Verônica Costa, a Mãe Loira do funk, foi presa na noite desta quinta-feira, após ter a prisão decretada pela 16ª Vara Criminal. Três dias antes, em 21 de setembro, Verônica fez uma postagem nas redes sociais mencionando que também enfrentava dias difíceis. E que movimentar o corpo ajudava a reduzir o estresse e a acalmar a mente.

No texto, ela não fala sobre o processo. A Mãe Loira, no entanto, escreveu sobre enfrentar o temor com fé e chegou a citar um trecho da Bíblia.

"Eu também enfrento dias difíceis. E aprendi que movimentar o corpo ajuda a aliviar a ansiedade, reduzir o estresse e acalmar a mente. Não precisa ser academia. Caminhe, dance ou faça o que estiver ao seu alcance. Comece devagar, mas não deixe de cuidar de você. E fortaleça a sua fé: 'Não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10'", escreveu na postagem.

Nesta quarta-feira, policiais da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) estiveram na casa da ex-parlamentar, no Recreio dos Bandeirantes, e ainda em outros endereços ligados a Verônica Costa, para tentar cumprir o mandado de prisão. Ela, no entanto, não foi encontrada.

Segundo a investigação feita pela Polícia Civil, em fevereiro de 2011, quatro pessoas ligadas à funkeira, incluindo parentes dela, foram até a residência onde Verônica morava com o então marido, Márcio Costa. Segundo dados do processo, por ordem de Verônica, eles teriam amarrado Márcio no banheiro. Em entrevista ao GLOBO, em 2019, a vítima detalhou como o caso ocorreu. De acordo com o relato, ele teve os pulsos e os pés amarrados com correntes, corda e cadeado, e uma venda teria sido colocada em sua boca e em seus olhos. Em seguida, uma sessão de agressões teria sido iniciada.

— Me bateram. Jogaram um produto químico no meu corpo. Não sei se era gasolina ou querosene. Ficaram ameaçando colocar fogo no meu corpo. Ela ficou repetindo que eu tinha amante. Depois, falou que eu estava roubando o dinheiro dela — disse Márcio à época.





Na ocasião, o ex-marido da funkeira afirmou ter deixado o Brasil por medo de voltar a ser atacado. Ele começou o relacionamento com Verônica quando ela ainda era casada com o tio dele, Rômulo Costa, da Furacão 2000. O casal ficou junto por 11 anos e se separou após a briga. Hoje, Rômulo e Márcio já voltaram a se falar.

Logo após o crime, Verônica Costa acusou o ex-marido de ser usuário de drogas e de ter entrado na casa dela, sem consentimento, e levado vários objetos. Em meados de março de 2011, Márcio apresentou um laudo que mostrou resultado negativo para indícios de maconha e cocaína em seu sangue. O documento foi entregue na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). Márcio também negou que tivesse levado objetos da casa da ex-parlamentar. Ela, no entanto, sempre negou que tivesse torturado o ex-marido.

Em 2019, Verônica foi condenada pela Justiça a cinco anos e dez meses de prisão. O Ministério Público recorreu da decisão, e a pena foi aumentada para mais de dez anos de prisão em uma nova condenação, desta vez, em abril de 2023. A defesa recorreu e, na última segunda-feira, a Justiça confirmou a decisão anterior e expediu um mandado de prisão contra a ex-parlamentar.

Além da Mãe Loira, outras quatro pessoas acusadas de participação no mesmo crime também tiveram as prisões decretadas e estão sendo procuradas pela polícia. Entre elas estão dois parentes da funkeira.

O Globo ainda não conseguiu contato com a defesa de Verônica Costa.

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