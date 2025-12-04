A- A+

Rio de Janeiro Antes de ser preso, TH Joias monitorava a própria casa por câmeras e avisou Bacellar da operação Conteúdo do celular de TH Jóias foi usado como provas para justificar prisão do presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, nesta quarta-feira

O relatório da Polícia Federal que embasou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinando a prisão do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar (União Brasil), mostra as interações dele com o deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Jóias. Momentos antes de ser preso, em setembro, no âmbito da Operação Zargun, TH Jóias envia a Bacellar uma foto do circuito de segurança mostrando a Polícia Federal na porta de sua casa no dia da Operação.

“Já no dia da operação, mais precisamente às 06:03h, a gravidade das interações vai além: TH envia para BACELLAR a foto de um celular contendo as imagens do sistema de segurança do imóvel objeto da busca, com a equipe policial desta Polícia Federal em seu interior, além de compartilhar com ele o telefone de sua advogada", escreveu a PF em referência à operação que teve TH Jóias como alvo, em setembro.

A Operação Zargun foi deflagrada pela Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF), o Ministério Público do Rio (MPRJ) e a Polícia Civil, por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco-RJ). TH Jóias foi preso em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, suspeito de utilizar o mandato na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) para favorecer o crime organizado.

Ele foi acusado de intermediar a compra e a venda de drogas, fuzis e equipamentos antidrones destinados ao Complexo do Alemão, além de indicar a esposa de Gabriel Dias de Oliveira, o Índio do Lixão — apontado como traficante e também preso —, para um cargo parlamentar.

Na manhã desta quarta-feira, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), deputado estadual Rodrigo Bacellar (União Brasil), foi preso na Operação Unha e Carne, deflagrada pela PF suspeito de vazar informações sigilosas da investigação e obstruir as investigações da Zargun.

Bacellar, segundo a PF, orientou TH Jóias, a se desfazer de objetos de interesse da PF antes que os agentes chegassem à sua residência:

"O Deputado Estadual RODRIGO BACELLAR, Presidente da ALERJ, toma ciência prévia da ação policial, conversa com o principal alvo de tal ação e ainda o orienta sobre a retirada de objetos de interesse da persecução da residência", diz a representação da PF.

O conteúdo do celular de TH Joias e vídeos das câmeras de segurança onde ele mora foram usados como prova para justificar a prisão de Bacellar:

"A materialidade dos crimes e os robustos indícios de sua autoria estão inequivocamente comprovados pelas informações obtidas por meio da análise do CFTV e registros de entrada do Condomínio Mansões, bem como do conteúdo do aparelho celular apreendido sob a posse de TH JOIAS, os quais denotam que a atuação de RODRIGO BACELLAR teve o condão de frustrar o sucesso da operação policial na apreensão de bens de interesse das investigações subjacentes", acrescentou a PF.

